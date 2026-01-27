Tražite li jednostavan, ali neodoljiv prilog, rastopljeni kupus bi vam se mogao svidjeti. Pečen u pećnici dok ne postane mekan, svilenkast i lagano karameliziran na rubovima, ovaj kupus doslovno se topi u ustima. Dubok, slani okus dodatno je obogaćen slatkoćom crvenog luka, aromatičnim kuminom i svježom kiselošću jabučnog octa, koji cijelom jelu daje savršenu ravnotežu. Rastopljeni kupus idealan je kao prilog uz meso ili ribu, ali jednako dobro funkcionira i kao samostalno jelo — uz kvinoju, leću ili pečeno povrće. Topao, mirisan i zasitan, savršen je izbor za hladnije dane kada želimo nešto domaće, a opet malo drugačije.

Kupus koji se topi u ustima - sastojci: 1 srednja glavica zelenog ili crvenog kupusa (oko 900 g)

240 ml pilećeg ili povrtnog temeljca

120 ml jabučnog octa

1 žlica zrnastog Dijon senfa

1 žličica sjemenki kumina

1/2 žličice sušenog timijana

1 1/2 žličice soli

¼ žličice svježe mljevenog crnog papra

90 ml maslinovog ulja

1/2 srednje velikog crvenog luka, tanko narezanog (oko 150 g)

3 češnja češnjaka, sitno nasjeckana

2 suha lista lovora Kupus koji se topi u ustima - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 °C. U zdjeli pomiješajte temeljac, 60 ml jabučnog octa, senf, kumin, timijan, 1/2 čajne žličice soli i papar. Kupus prerežite na pola kroz korijen, zatim svaku polovicu na 4 kriške. Premažite ih s 60 ml maslinovog ulja, dobro utrljajte između listova i posolite preostalom soli. U velikoj tavi koja može u pećnicu zagrijte preostalih 30 ml maslinovog ulja na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i pirjajte 3–5 minuta dok ne omekša. Umiješajte češnjak i lovor te kratko zagrijavajte dok ne zamiriše (oko 30 sekundi). Dodajte preostalih 60 ml jabučnog octa i kuhajte oko 1 minute, dok se ne reducira za polovicu. Maknite tavu s vatre. Posložite kupus prerezanom stranom prema dolje, prelijte pripremljenom tekućinom, poklopite i stavite u pećnicu na 30 minuta. Otklopite, okrenite kriške i pecite još 35–40 minuta, dok kupus ne postane mekan, karameliziran po rubovima i dok se većina tekućine ne upije.

