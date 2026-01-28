Rolice od kupusa punjene mješavinom mesa i riže, nastale su vjerojatno negdje na Bliskom Istoku, a onda su ih Turci kao dolme "uvezli" na europski istok gdje ih danas poznajemo kao "naše" sarme, Poljaci imaju golubke, a Slovaci holubky, a Ukrajinci halupke - za koje donosimo recept.

Stvar je u nijansama, ali biste li se odlučili napraviti sarmu od svježeg kupusa i - u pećnici?

Halupki - sastojci: Za kupus 1 velika glavica kupusa

voda, koliko je potrebno da prekrije kupus

¼ čajne žličice soli Za mesni nadjev 680 g nemasne mljevene govedine

680 g mljevene svinjetine

360 g kuhane bijele riže

2 velika jaja, lagano umućena

½ glavice malog žutog luka, sitno nasjeckanog

2 žlice nasjeckanog svježeg peršina

½ čajne žličice češnjaka u prahu

½ čajne žličice soli

½ čajne žličice mljevenog crnog papra Za umak 830 ml umaka od rajčice

355 ml vode u kojoj se kuhao kupus

60 ml bijelog octa

2 čajne žličice šećera Halupki - priprema: Nožem za izrežite i uklonite srž kupusa. Stavite cijelu glavicu u veliki lonac, prelijte vodom i dodajte ¼ žličice soli. Zakuhajte na srednje jakoj vatri. Kuhajte kupus, okrećući ga svakih 2–3 minute. Kako se listovi budu odvajali, pažljivo ih skidajte i stavljajte u cjedilo da se ocijede i ohlade. Kuhanje traje oko 15 minuta, dok svi listovi ne omekšaju i ne odvoje se. Sačuvajte 355 ml vode od kuhanja kupusa. S većih listova oštrim nožem odstranite zadebljani dio. Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva. U velikoj zdjeli pomiješajte mljevenu govedinu, svinjetinu, kuhanu rižu, jaja, luk, peršin, češnjak, sol i papar. Položite jedan list kupusa na ravnu površinu. Na donji dio lista stavite 1 punu žlicu nadjeva. Preklopite donji dio lista preko nadjeva, zatim bočne rubove i čvrsto zamorajte. Ponovite postupak s preostalim velikim listovima i nadjevom. Preostale listove kupusa sitno narežite ili naribajte i rasporedite po dnu posude za pečenje. Na njih složite punjene sarme. U zdjeli pomiješajte umak od rajčice, sačuvanu vodu od kupusa, bijeli ocat i šećer. Prelijte preko sarmi. Pokrijte posudu aluminijskom folijom i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici oko 2 sata i 30 minuta, dok se nadjev potpuno ne skuha, a umak lagano ne zgusne.

