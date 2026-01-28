Rolice od kupusa punjene mješavinom mesa i riže, nastale su vjerojatno negdje na Bliskom Istoku, a onda su ih Turci kao dolme "uvezli" na europski istok gdje ih danas poznajemo kao "naše" sarme, Poljaci imaju golubke, a Slovaci holubky, a Ukrajinci halupke - za koje donosimo recept.
Stvar je u nijansama, ali biste li se odlučili napraviti sarmu od svježeg kupusa i - u pećnici?
Halupki - sastojci:
Za kupus
- 1 velika glavica kupusa
- voda, koliko je potrebno da prekrije kupus
- ¼ čajne žličice soli
Za mesni nadjev
- 680 g nemasne mljevene govedine
- 680 g mljevene svinjetine
- 360 g kuhane bijele riže
- 2 velika jaja, lagano umućena
- ½ glavice malog žutog luka, sitno nasjeckanog
- 2 žlice nasjeckanog svježeg peršina
- ½ čajne žličice češnjaka u prahu
- ½ čajne žličice soli
- ½ čajne žličice mljevenog crnog papra
Za umak
- 830 ml umaka od rajčice
- 355 ml vode u kojoj se kuhao kupus
- 60 ml bijelog octa
- 2 čajne žličice šećera
Halupki - priprema:
- Nožem za izrežite i uklonite srž kupusa. Stavite cijelu glavicu u veliki lonac, prelijte vodom i dodajte ¼ žličice soli. Zakuhajte na srednje jakoj vatri.
- Kuhajte kupus, okrećući ga svakih 2–3 minute. Kako se listovi budu odvajali, pažljivo ih skidajte i stavljajte u cjedilo da se ocijede i ohlade. Kuhanje traje oko 15 minuta, dok svi listovi ne omekšaju i ne odvoje se.
- Sačuvajte 355 ml vode od kuhanja kupusa.
- S većih listova oštrim nožem odstranite zadebljani dio.
- Zagrijte pećnicu na 175 stupnjeva.
- U velikoj zdjeli pomiješajte mljevenu govedinu, svinjetinu, kuhanu rižu, jaja, luk, peršin, češnjak, sol i papar.
- Položite jedan list kupusa na ravnu površinu. Na donji dio lista stavite 1 punu žlicu nadjeva. Preklopite donji dio lista preko nadjeva, zatim bočne rubove i čvrsto zamorajte. Ponovite postupak s preostalim velikim listovima i nadjevom.
- Preostale listove kupusa sitno narežite ili naribajte i rasporedite po dnu posude za pečenje. Na njih složite punjene sarme.
- U zdjeli pomiješajte umak od rajčice, sačuvanu vodu od kupusa, bijeli ocat i šećer. Prelijte preko sarmi.
- Pokrijte posudu aluminijskom folijom i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici oko 2 sata i 30 minuta, dok se nadjev potpuno ne skuha, a umak lagano ne zgusne.
Pržena hrana je jako masna, i još tri prehrambena mita u koja vjerujemo +0