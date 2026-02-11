Galerija 0 0 0 0 Milano ove zime nije posvećen isključivo sportu i Zimskim olimpijskim igrama. Zapravo, gradski su oci odlučili su turistima i prolaznicima za vrijeme Igara, predstaviti svog velikog sugrađanina na dosad neviđen način.

Riječ je o Leonardu da Vinciju, a kako se već neko vrijeme u Castellu Sforzesco restaurira njegovo zaboravljeno remek-djelo, zainteresirani će ga moći pogledati i sada, dok radovi još uvijek traju i to s – restauratorske skele. Restauracija ove nevjerojatne Leonardove slike dio je ogromnog projekta „Milano i Leonardo“ koji se bavi snažnom vezom ovog renesansnog genija i Milana.

Zaboravljeno remek-djelo

Sala delle Asse dvorana koju je krajem 15. stoljeća oslikao Leonardo sa svojim učenicima. Leonardo je na monumentalnoj zidnoj i stropnoj slici počeo raditi oko 1498. godine po nalogu milanskog vojvode Ludovica Sforze. Prostoriju je zamislio kao čarobnu pergolu.

Svod od isprepletenih grana vinove loze koji se uzdiže iz 16 oslikanih stabala, a zidove krase monokromatski prikazi korijenja i stijena. Ali, kako su 1499. Francuzi osvojili Milano, obitelj Sforza bježi iz dvorca, a Da Vinci napušta grad i svoje djelo koje je ubrzo sasvim zaboravljeno.

Dvorac je kasnije pretvoren u vojarnu, zidovi su prebojani i ožbukani i tako je ostalo sve do kraja 19. Stoljeća kada su otkriveni tragovi originalne dekoracije. Restauracije u 20. stoljeću postupno su vraćale Leonardovo djelo u život i fokus struke, sli su otvorile i rasprave o njegovoj autentičnosti. Ona je dokazana i tako se sada odvija završna, iznimno osjetljiva faza restauracije.

Jedinstvena prilika

Od 7. veljače do 14. ožujka 2026. posjetitelji imajui rijetku priliku popeti se na šest metara visoku skelu u Sala delle Asse i iz neposredne blizine – na svega nekoliko centimetara – promatrati svod, zidove i lunete oslikane slikane rukom jednog od najvećih genija renesanse.

Vođeni obilasci uključuju i susret s restauratorima te uvid u tehnike i izazove očuvanja ovog iznimnog djela. Nakon 14. ožujka, dvorana će ponovno biti zatvorena na 18 mjeseci kako bi se radovi dovršili.

Oblilazak je moguć srijedom, četvrtkom i petkom od 12 i 30 do 17 i 30 te subotom od 9 do 17 i 30. Cijena ulaznice iznosi 25 eura, odnosno 20 za mlađe od 18. Rezervacije i dodatne informacije dostupne su na adartem.it/, a opće informacije o programu i događanjima na adresi www.milanocastello.it.

U Pinakoteci dvorca otvorena jei potpuno preuređena Soba XXI pod nazivom „Oko Leonarda“, posvećena "Leonardeschijima” – umjetnicima koji su se školovali u njegovoj radionici ili su bili snažno pod utjecajem njegova stila. Među izloženim djelima ističe se četrnaest luneta s portretima obitelji Sforza Bernardina Luinija te zagonetni "Portret dame" Andree Solarija.

Renesansa i multimedija

Postav je obogaćen restauriranim radovima, novim akvizicijama i multimedijskim sadržajem koji posjetiteljima nudi dublje razumijevanje širenja Leonardova umjetničkog jezika u Milanu. Soba XXI može se posjetiti od 21. siječnja 2026. uz ulaznicu za Muzeje dvorca Sforza, od utorka do nedjelje od 10:00 do 17:30.

U Panoramskim sobama dvorca postavljena je i nova impresivna multimedijska instalacija koja kroz projekcije i naraciju vodi posjetitelje kroz složenu povijest Sala delle Asse i Leonardovu ulogu na dvoru Sforza. Instalacija je otvorena od 7. veljače i može se obići uz ulaznicu za Muzeje dvorca Sforza, u redovnom radnom vremenu muzeja.

