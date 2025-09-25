Jedan od specijaliteta na žlicu koji se tradicionalno priprema u Rumunjskoj je juha od kupusa i mesa, bilo svinjetine ili junetine, koja osobito paše kada se smire ljetne temperature.

Koliko je kuhara, toliko je recepata, pa neki chefovi savjetuju da u gustu juhu dodate kopra – bilo svježeg ili suhog. Oni koji vole svježe note dodat će i limunova soka. Dobrodošla je i paprika narezana na trake koja se dodaje pred kraj kuhanja kako bi ostala hrskava, a nećete pogriješiti niti s mahunama.

Juha od mesa i kupusa - sastojci: 1 manja glavica kupusa

300 g junetine

100 g slanine

1 veliki luk

2 mrkve

2 stapke celera

1 limenka pelata

2 žličice mljevene dimljene paprike

1 žličica kima

Kiselo vrhnje Juha od mesa i kupusa - priprema: Popržite slaninu narezanu na ploške. Nakon deset minuta dodajte junetinu narezanu na kocke. Kratko pržite i prelijte s toliko vode da se pokrije meso pa kuhajte pola sata. U drugi lonac dodajte malo ulja i prepržite nasjeckani luk, mrkvu i celer. Dodajte narezani kupus i pirjajte dok ne počne omekšavati. Dodajte dimljenu papriku i šalicu vode, da ne zagori pa dodajte meso i ulijte oko dvije litre vode. Kuhajte oko 20 minuta na laganoj vatri. Dodajte pelate i kim pa promiješajte. Kuhajte dok meso ne omekša uz dodavanje vode, ako ispari. Poslužite vruće s kiselim vrhnjem.

