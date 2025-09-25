Jedan od specijaliteta na žlicu koji se tradicionalno priprema u Rumunjskoj je juha od kupusa i mesa, bilo svinjetine ili junetine, koja osobito paše kada se smire ljetne temperature.
Koliko je kuhara, toliko je recepata, pa neki chefovi savjetuju da u gustu juhu dodate kopra – bilo svježeg ili suhog. Oni koji vole svježe note dodat će i limunova soka. Dobrodošla je i paprika narezana na trake koja se dodaje pred kraj kuhanja kako bi ostala hrskava, a nećete pogriješiti niti s mahunama.
Juha od mesa i kupusa - sastojci:
- 1 manja glavica kupusa
- 300 g junetine
- 100 g slanine
- 1 veliki luk
- 2 mrkve
- 2 stapke celera
- 1 limenka pelata
- 2 žličice mljevene dimljene paprike
- 1 žličica kima
- Kiselo vrhnje
Juha od mesa i kupusa - priprema:
- Popržite slaninu narezanu na ploške. Nakon deset minuta dodajte junetinu narezanu na kocke. Kratko pržite i prelijte s toliko vode da se pokrije meso pa kuhajte pola sata.
- U drugi lonac dodajte malo ulja i prepržite nasjeckani luk, mrkvu i celer. Dodajte narezani kupus i pirjajte dok ne počne omekšavati.
- Dodajte dimljenu papriku i šalicu vode, da ne zagori pa dodajte meso i ulijte oko dvije litre vode. Kuhajte oko 20 minuta na laganoj vatri. Dodajte pelate i kim pa promiješajte. Kuhajte dok meso ne omekša uz dodavanje vode, ako ispari. Poslužite vruće s kiselim vrhnjem.
Bella Ciao: Pizzerija u kojoj se radi najbolja napoletanska pizza u Hrvatskoj +22