Galerija 1 1 1 1 Poluotok Salento na krajnjem jugu Italije ostao je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih simbola – Arco degli Innamorati, odnosno “luka zaljubljenih“. Ova prirodni kameni luk urušio se u ranim jutarnjim satima na Valentinovo, nakon snažnog nevremena koje je pogodilo zapadnu obalu Jadrana.

Ovaj vapnenački luk u mjestu Melendugno, u regiji Apulija, desetljećima je bio kulisa za prosidbe, vjenčane fotografije i razglednice. Luk zaljubljenih, prema lokalnoj legendi, jamčio je vječnu ljubav parovima koji se ispod njega poljube.

Sada ju od njega ostala tek hrpa kamenja, a iako urušavanje nije iznenadilo stručnjake, lokalnu je zajednicu ono doista pogodilo. Do njegova urušavanja dovela je kombinacija strukturnog zamora, ekstremnih vremenskih uvjeta i kemijskog trošenja.

Gradonačelnik Melendugna Maurizio Cisternino opisao je događaj kao „razoran udarac za srce“ i „težak udarac za imidž Salenta i turizam“. „Jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija naše obale i cijele Italije nestala je“, izjavio je te dodao da se radi o „neželjenom poklonu za Valentinovo“.

Luk zaljubljenih još je jedna žrtva sve ektreminijih vremenskih pojava koje nisu zaobišle ni jug Italije. Mediteranski cikloni posljednjih godina sve su snažniji zbog rasta temperature mora povezanog s klimatskim promjenama.

Tako je Ciklon Harry, koji je u siječnju pogodio Italiju, donio je valove visoke i do devet metara, razorne poplave i veliku materijalnu štetu. Crvena upozorenja bila su izdana za Siciliju, Sardiniju i Kalabriju, a krajem siječnja u Niscemiju na Siciliji otvorio se četiri kilometra dug rasjed.

