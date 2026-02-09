Na jugozapadnoj obali Mauricijusa, jednog od najljepših otoka Indijskog ocean otvara se prizor koji na prvi pogled prkosi zakonima prirode - takozvani podvodni vodopad. Iako izgleda kao da se more obrušava u bezdan, riječ jevoptičkoj iluziji. Mauricijus se naime smjestio na podmorskoj visoravni, čiji se rub naglo spušta u dubinu veću od četiri tisuće metara. Upravo na tom mjestu oceanske struje povlače pijesak i sitne sedimente preko ruba morskog dna, stvarajući vizualni efekt nalik vodopadu koji nestaje u ceanu.

Ova iluzija najjasnije dolazi do izražaja iz zraka, zbog čega su panoramski letovi helikopterom jedan od najpopularnijih načina za promatranje tog fenomena. S kopna se tek nazire njegov obris, a najbolje se vidi s vrha planine Le Morne Brabant. Kombinacija tirkiznog mora, koraljnih grebena i dramatičnog prijelaza u duboki ocean čini ovo mjesto jednim od najfotografiranijih motiva Mauricijusa.

I dok je na Mauricijusu riječ o optičkoj varci, pravi podvodni vodopad ipak postoje drugdje na svijetu, ali riječ je o kaskadama vode duboko ispod površine, ne o prizorima koji se mogu vidjeti iz ptičje perspektive.

Najljepši slap na rijeci Krki: Nježni div koji će vas osvojiti na prvi pogled +1