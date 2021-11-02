Svake godine u svijetu se 13. listopada obilježava međunarodni Dan neuspjeha (znamo da je tek veljača, ali hej, za neuspjeh nikad nije rano!). Ironično, sve je počelo u zemlji s kojom vjerojatno ne bismo povezali neuspjeh: Finskoj.

Sve je počelo na finskom Sveučilištu Aalto kada su studenti zaključili kako bi trebalo povećati broj startup biznisa. No, imali su osjećaj kako je strah od neuspjeha dio njihovog mentaliteta koji ih koči u tome da postanu malo odvažniji i krenu u rizik.

Kao da je neuspjeh tabu tema o kojoj nitko ne želi otvoreno govoriti – pogotovo u zemlji koja se često svrstava u vrhove ljestvica po uspješnosti u Europi i svijetu. Finci su uspješni u onome što znaju raditi, ali većina ne želi izaći iz zone udobnosti i okušati se u nečem novom.

Odlučili su obrnuti ploču: ne samo prihvatiti neuspjeh kao opciju, već ju početi slaviti. Prva proslava održana je 2010. godine i privukla je veliku pozornost medija i javnosti. U njihovoj ideji podržao ih je i upravni odbor tvrtke Nokia, a kasnije su se uključili i brojni uspješni ljudi te političari.

„Mnogi biznismeni koji su danas uspješni su dugo vremena hodali od neuspjeha do neuspjeha“, izjavio je jedan od organizatora, Janika Kallio. Ne uspjeti naučiti lekciju iz neuspjeha smatraju - najvećim neuspjehom.

Meta (Foto: Shutterstock)

Danas se na Dan neuspjeha održavaju brojna događanja na kojima sudionici iznose vlastite priče o neuspjehu i na taj način ga pokušavaju normalizirati: ne kao izliku za nesmotreno ponašanje, već kao legitimnu opciju koju valja prihvatiti, ne dopustivši da postane prepreka u rastu i uspjehu.

Organizatori putem društvenih mreža predlažu ljudima neke konkretne poteze koje mogu povući kako bi se izvježbali u prihvaćanju neuspjeha i koji bi ih mogli inspirirati.

Tako pod hashtagom #dayforfailure ljudi iznose svoje primjere neuspjeha, isprobavaju zahtjevne recepte u kuhinji (pa makar izgorio cijeli ručak), troše novac na nešto što su dugo željeli ali se nisu usudili, pitaju osobu koja im se sviđa bi li izašla s njima na piće…

Pa ako mogu fini Finci, zašto ne bismo i mi?

7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna – tako su ukusna, a pripremaju se bez puno filozofiranja +1