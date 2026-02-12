Brownieji su popularna slastica američke kuhinje - riječ je o kockama čokoladnog okusa koji su izvana hrskavi, a iznutra mekani i sočni. Obično se rade od jaja, brašna, šećera, kakao praha i maslaca.

No postoje i druge slične verzije ovoga kolača s povišenim udjelom proteina, ali i koje i dalje imaju fantastičan okus i teksturu. Baš takav recept dijelimo s vama danas.

Ovi proteinski brownieji rade se od samo četiri sastojaka: proteinskog praha, kakaa, banane i maslaca od orašastih plodova.

Upotrijebiti možete maslac od badema, kikirikija, indijskih oraščića ili čak onaj od suncokretovih sjemenki. Kada je u pitanju proteinski prah, najbolje je iskoristiti onaj s okusom čokolade.

Proteinski brownieji - sastojci: 230 g zgnječenih zrelih banana

125 ml bademova maslaca

70 g proteinskog praha

30 g kakao praha Proteinski brownieji - priprema: Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Pripremite kockasti kalup za pečenje brownieja i dobro ga namastite i/ili obložite papirom za pečenje. Stavite ga sa strane. U dobrom blenderu ili sjeckalici povrća pomiješajte zgnječene banane, bademov maslac, proteinski prah i kakao. Miksajte sve zajedno dok ne dobijete glatku jednoličnu smjesu. Prebacite je u pripremljeni kalup za pečenje. Proteinske brownieje pecite 15 do 20 minuta u prethodno zagrijanoj pećnici dok vrh ne postane čvrst na dodir. Ohladite prije rezanja i posluživanja. Dobar tek!

