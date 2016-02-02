Galerija 1 1 1 1

"Što više vremena prođe od branja proizvoda do njegove konzumacije, to plod ima manje hranjivih tvari", kaže Elizabeth Somer, autorica knjige "Eat Your Way to Happiness". Upravo bismo zato prehranu trebali temeljiti na svježim namirnicama iz okoliša, a izbjegavati onu koja nije "u sezoni".

1. Šparoge

Šparoge se mogu naći u trgovinama gotovo cijele godine, ali najbolje su u proljeće, kad su vrhovi tvrdi i ukusni. Zimske šparoge dolaze iz zemalja Latinske Amerike te su vrlo ''drvenaste'' i bez okusa.

Umjesto toga odaberite:

Prokulice pripadaju porodici krstašica, prepune su vitamina C, koji jača imunitet, te vitamina K, koji osnažuje kosti. Najbolje ih je sljubiti s domaćom slaninom.

2. Breskve

Ljeto je glavna sezona breskvama, koje su tada najsočnije i najslađe. Nakon kolovoza teško ih je naći u trgovinama. Ako vas s polica trgovina ipak dočeka to "dlakavo" voće, vjerojatno je ovamo došlo iz Južne Amerike.

Umjesto toga odaberite:

Citrusno voće poput naranči, koje je prepuno slatko-kiselog soka, te drugih vitamina i minerala koji čuvaju organizam od sezonskih prehlada i gripa.

3. Svježi grašak

Slatko i podatno zrnje graška proljetna je poslastica, a smatra se jednim od najčišćih povrtnih plodova na tržištu. Ako na grašak naiđete tijekom zimskih mjeseci, plodovi će biti brašnasti i s malo okusa.

Umjesto toga odaberite:

Zamrznuti grašak iz škrinje, koji je ubran u jeku sezone te ima okus najbliži "pravoj" stvari.

4. Klip kukuruza

Jesti kuhani ili pečeni kukuruz bolje je od grickanja čipsa. No svježi klipovi u zimskim mjesecima daleko su od onih ljetnih plodova prepunih slatkog i mekanog zrnja.

Umjesto toga odaberite:

Zamrznuti proizvodi poput kukuruza šećerca predstavljaju zdraviju alternativu svježim namirnicama. U zimskim mjesecima ne možete grickati klip, ali ćete konzumacijom zrnja i dalje dobiti važne izvore luteina.

5. Jagode

Naiđete li na jagode tijekom zime, riječ je o proizvodu koji je pola ljeta i cijelu jesen stajao u nekoj hladnjači. Takve bobice nemaju okus i miris jagoda, a i hranjive su tvari nestale tijekom dugotrajnog skladištenja.

Umjesto toga odaberite:

Zamrznuto šumsko voće ubrano je tijekom njihove najveće sočnosti, a odlično se kombinira u pripremi pečenih slastica poput pita i savijača.

6. Rajčice

Krajem ljeta rajčice pružaju maksimalni okus, sočnost i aromu. No ako su nakon toga više mjeseci stajale u hladnjači, budite uvjereni da su plodovi izgubili svoju svježinu i okus te količinu likopena.

Umjesto toga odaberite:

Svježe je uvijek najbolje, no u zimskim mjesecima za pripremu juha, variva i umaka poslužit će i konzervirani pelati te pasirana rajčica. Ako imate mogućnost, odaberite staklenke s organski uzgojenim plodovima i bez konzervansa.

7. Borovnice

Ne samo da su borovnice iznimno skupe u zimskim mjesecima već u njima manjka količina vitamina C te su podložne češćem truljenju.

Umjesto toga odaberite:

Zamrznute su borovnice zdrave kao one svježe, a sadrže gotovo istu količinu antioksidansa.

