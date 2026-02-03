Svježi kupus je iznimno svestrana i fleksibilna namirnica koja se može dodavati različitim jelima i pripremati na brojne načine. Ne mora biti samo baza ukusne i hrskave salate ili variva – naprotiv, kupus možete termički obraditi u štednjaku i pećnici kako biste dobili mnoga fina jela.

Kupus se može peći u pećnici, pirjati na tavi, grilati, nadjenuti sa nadjevom (baš kao i onaj kiseli) i tako termički obraditi, ali i kiseliti.

Znate li svježi kupus obraditi na pravilan način? Ovo su najčešće greške koji ljudi rade s pripremom kupusa.

Ne operemo ga dobro

Listovi kupusa su obično čvrsto omotani oko ploda, pa mnogi misle da ovo povrće ne treba temeljito oprati, a to je pogreška. Ne samo da treba isprati vanjske listove, već i njegovu unutrašnjost. Unutar listova može se naći sve od prljavštine do kukaca, a jedini način da ih uklonite jest da isperete svaki list zasebno ili kupus narežete na manje komade, uronite ih u čistu vodu i ocijedite. Ponovite ovaj postupak nekoliko puta dok niste sigurni da je svaki dio dobro opran.

Ne držimo ga u vodi

Mnogi od nas žele unaprijed pripremiti namirnice za daljnje korištenje - primjerice, oprati i naribati kupus za salatu i pirjanje i spremiti u hladnjak. Nažalost, to može dovesti do isušivanja kupusa. Kako bi ostao hrskav, najbolje ga je namočiti u vodi sve dok niste spremni za njegovo korištenje.

Svježi kupus se treba dobro začiniti (Foto: Shutterstock)

Prekuhamo ga

Kupus je najfiniji kad je kuhan al dente - baš kao i tjestenina. Bez obzira ako ga pirjate, pržite ili pečete u pećnici, ukusniji je kada zadrži malo teksture i čvrstoće. S druge strane, prekuhani kupus je vrlo mekan, gnjecav, vodenast i gotovo bez ikakvog okusa. Iako ovo povrće može podnijeti dulje kuhanje, lako je prijeći granicu dobrog okusa.

Najbolji način da izbjegnete prekuhani kupus jest da ga često provjeravate tijekom termičke obrade. Točno vrijeme za kuhanje kupusa ovisi o jelu koju pripremate i načinu na koji ste ga narezali. Ako je omekšao prije nego što ste mislili, skratite vrijeme kuhanja ili pečenja.

Koristimo premalo masnoće

Ako vam okus kupusa nije dobar, moguće je da ste ga pripremili s minimalno masnoće. Ovo povrće stvarno može zasjati kada se sljubi s maslacem, uljem – ili čak komadićima prepirjanog špeka. Pravi izvori masnoće mu pomažu da se lijepo zapeče i produbi okus. Čak i ako ste ga odlučili skuhati na pari, dodajte mu malo rastopljenog maslaca i transformirat ćete njegov okus do neprepoznatljivosti.

Ne začinimo ga dobro

Ako želite da kupus ima dobar okus, valja ga dobro začiniti. Velikodušno ga posolite i popaprite, dodajte mu nešto koncentrata rajčice, kumina, mljevenog korijandera, sojinog umaka, hrena... Mogućnosti su brojne. Ne zaboravite niti na izvore kiselina poput limunova soka ili octa – one će mu donijeti prijeko potrebnu svježinu.

Kupus, meso, riža - i genijalna atmosfera: Dobro došli na Sarma fest u Maglenču kraj Bjelovara +2