Zapečeni kupus s pancetom i parmezanom je jednostavan, ali vrlo ukusan zimski prilog koji možete servirati uz nedjeljni ručak.
Oni koji su ga probali tvrde da je bolji i od mesnog pečenja s kojim se obično servira – najbolje se sljubljuje s pečenom piletinom.
Iako jelo izgleda iznimno komplicirano, recept je vrlo jednostavan za složiti. Treba vam tek nešto manje od sat vremena za cijeli proces.
Zapečeni kupus s pancetom - sastojci:
- 1 manja glavica kupusa prerezana na četiri dijela
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- 150 g pancete
- 100 ml punomasnog mlijeka
- 40 g naribanog parmezana
- 2 ljutike
- 1 čajna žličica škrobnog brašna
- 1 žlica vode
- 1 čajna žličica sjemenki gorušice
- biljno ulje po želji
- soli i papar po želji
- nekoliko grančica timijana
Zapečeni kupus s pancetom - priprema:
- U velikoj tavi prepirjajte pancetu nasjeckanu na manje kocke sve dok ne postane hrskava i ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Zatim dodajte nasjeckanu ljutiku i lagano pirjajte tri do četiri minute dok ne omekša. Posolite i popaprite po želji.
- Četvrtine kupusa stavite u vatrostalnu posudu koju ste prethodno premazali s nešto ulja. Između listova kupusa rasporedite smjesu od pancete i ljutike.
- U istoj tavi u kojoj ste pirjali ljutiku ulijte vrhnje za kuhanje i mlijeko te sjemenke gorušice i timijan. Dodajte i krumpirov škrob koji ste pomiješali sa žlicom vode u glatku smjesu. Miješajte dok se umak ne zgusne. Posolite i popaprite po želji i na kraju umiješajte rastopljeni parmezan.
- Prelijte dobiveni umak preko kupusa i sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva oko 25 do 30 minuta, odnosno dok kupus ne omekša. Poslužite toplo. Dobar tek!
