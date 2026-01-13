Zapečeni kupus s pancetom i parmezanom je jednostavan, ali vrlo ukusan zimski prilog koji možete servirati uz nedjeljni ručak.

Oni koji su ga probali tvrde da je bolji i od mesnog pečenja s kojim se obično servira – najbolje se sljubljuje s pečenom piletinom.

Iako jelo izgleda iznimno komplicirano, recept je vrlo jednostavan za složiti. Treba vam tek nešto manje od sat vremena za cijeli proces.

Zapečeni kupus s pancetom - sastojci: 1 manja glavica kupusa prerezana na četiri dijela

200 ml vrhnja za kuhanje

150 g pancete

100 ml punomasnog mlijeka

40 g naribanog parmezana

2 ljutike

1 čajna žličica škrobnog brašna

1 žlica vode

1 čajna žličica sjemenki gorušice

biljno ulje po želji

soli i papar po želji

nekoliko grančica timijana Zapečeni kupus s pancetom - priprema: U velikoj tavi prepirjajte pancetu nasjeckanu na manje kocke sve dok ne postane hrskava i ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Zatim dodajte nasjeckanu ljutiku i lagano pirjajte tri do četiri minute dok ne omekša. Posolite i popaprite po želji. Četvrtine kupusa stavite u vatrostalnu posudu koju ste prethodno premazali s nešto ulja. Između listova kupusa rasporedite smjesu od pancete i ljutike. U istoj tavi u kojoj ste pirjali ljutiku ulijte vrhnje za kuhanje i mlijeko te sjemenke gorušice i timijan. Dodajte i krumpirov škrob koji ste pomiješali sa žlicom vode u glatku smjesu. Miješajte dok se umak ne zgusne. Posolite i popaprite po želji i na kraju umiješajte rastopljeni parmezan. Prelijte dobiveni umak preko kupusa i sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 200 Celzijevih stupnjeva oko 25 do 30 minuta, odnosno dok kupus ne omekša. Poslužite toplo. Dobar tek!

