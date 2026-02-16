Galerija 1 1 1 1 Ovaj tjedan u potrazi smo za finim jelima za čiju nam pripremu ne treba puno truda i muke, a koja će nas lijepo zasititi. Iako je uglavnom riječ o jelima na žlicu - ona će se svidjeti svim generacijama.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s finim varivom od leće koji obiluje proteinima biljnog porijekla. Nastavljamo se kremastom tjesteninom s ricottom i špinatom, ali i divnim rižotom s kobasicama.

Za ljubitelje mesa pripremit ćemo sjajan goveđi gulaš, ali i krepku pileću juhu koja odlično zasićuje te osnažuje cijeli imunitet.

Za vikend ćemo napraviti i vrlo ukusnu, a jednostavnu roladu s Nutellom ili nekim sličnim namazom koja će oduševiti sve generacije.

Pileća juha s rižom (Foto: Shutterstock)

Ponedjeljak, 16.2. - Varivo od leće

Leća je iznimno hranjiva mahunarka bogata bjelančevinama biljnog porijekla, vitaminima B, magnezijem, kalijem i cinkom, ali i željezom. U Grčkoj se s njom priprema varivo fakes, a u kojeg se dodaje i nešto krumpira, mrkve, celera i začina. Imamo recept!

Utorak, 17.2. - Rižoto s kobasicama

Savršeni rižoto je kremast, ali ne i prekuhan. Da bi se postigla idealna tekstura, važno je upotrijebiti pravu rižu kratkog zrna poput arboria, ali i postepeno dolijevati topli temeljac i miješati sadržaj lonca dok riža nije termički obrađena do kraja.

Za danas vam predlažemo rižoto od ljute kobasice i graška - za ovo jelo ne treba vam duga lista namirnica, a odlična je ideja za ručak ili večeru.

Rižoto od ljute kobasice i graška (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 18.2. - Kremasta tjestenina s ricottom

Za sredinu tjedna savršen je brz i lagan obrok s okusom Mediterana poput ove tjestenine s limunom, ricottom i špinatom. Ova kremasta tjestenina jako je fina - nećete niti primijetiti da u njoj nema mesa. Najbolje od svega? Pripremiti se može za manje od pola sata.

Četvrtak, 19.2. - Pileća juha s rižom

Krepka juha s piletinom savršeno je zimsko jelo. Kada joj se doda nešto povrća i riže dobiva se ukusna kombinacija koja će vas zagrijati i zasititi, a pogotovo ako se servira topla – ravno sa štednjaka.

Petak, 20.2. - Pečeni losos

Želite li uživati u raskošnom obroku s lososom u glavnoj ulozi, ovaj recept odličan je izbor. Losos na toskanski spaja ovu divnu ribu bogatu omega 3 masnim kiselinama s kremastim umakom od vrhnja, sušenim rajčicama, češnjakom i parmezanom, kao i mladim špinatom i aromatičnim bosiljkom. Okuse lijepo zaokružuje bijelo vino i maslac.

Rolada od Nutelle (Foto: Midjourney)

Subota, 21.2. - Rolada od Nutelle

Nutella ili slični kupovni namazi na bazi lješnjaka mogu biti sjajan nadjev za razne slastice – uključujući i fine rolade . Da biste napravili biskvit bit će vam potrebno oko 20 minuta. Najvažniji korak u cijelom procesu je pažljivo zarolati pečeni biskvit kada ga izvadite iz pećnice. Evo što točno morate napraviti.

Nedjelja, 22.2. - Gulaš iz pećnice

Malo što ima tako dobar okus zimi kao fini goveđi gulaš . Za nedjeljni ručak idealno bi bilo napraviti ovaj francuski klasik koji se priprema u pećnici, a što omogućuje da se sastojci polako i bez žurbe kuhaju u vlastitom soku. Rezultat? Mekano meso koje s topi u ustima. Ma, božanstveno.

