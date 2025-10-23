Kupus je skromna, ali moćna namirnica koja skriva nevjerojatnu dubinu okusa – pogotovo kada se udruži sa slaninom. U ovom jednostavnom, ali neodoljivom jelu, kupus se prži u aromatičnoj masti od slanine, koja ga pretvara u pravo gurmansko iznenađenje.

Samo nekoliko osnovnih sastojaka i pola sata dovoljan su recept za prilog koji će zasjeniti i glavno jelo. Savršen za brzu večeru tijekom tjedna ili kao rustikalni dodatak pečenju ili kobasicama. Pirjani kupus sa slaninom dokaz je da najjednostavnija jela često imaju najbolji okus.

Pirjani kupus sa slaninom - sastojci: 4 deblje kriške slanine, narezane na komade od cca 1 cm širine

1 mali žuti luk, sitno nasjeckan

1 mala glavica zelenog kupusa, nasjeckana na komade od 2,5 cm

2 čajne žličice smeđeg šećera

sol

svježe mljeveni crni papar

sitno nasjeckani svježi peršin, za posluživanje Pirjani kupus sa slaninom - priprema: U velikoj tavi pržite slaninu na srednje jakoj vatri, povremeno miješajući, dok ne postane hrskava, 5 do 7 minuta. Šupljikavom žlicom prebacite slaninu na tanjur obložen papirnatim ručnikom. Masnoću ostavite u tavi. U istoj tavi na srednje jakoj vatri pržite luk, povremeno miješajući, dok ne postane staklast, oko 7 minuta. Dodajte kupus i smeđi šećer, posolite i popaprite. Pirjajte, povremeno miješajući, dok kupus ne omekša, oko 5 minuta. Vratite slaninu u tavu i dobro promiješajte. Nastavite pirjati dok se ne zagrije, oko 1 minutu. Pospite peršinom i poslužite.

