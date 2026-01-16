Ukusno varivo može se napraviti samo od namirnica biljnog porijekla – ovo varivo od kupusa odličan je primjer.

Riječ je o cjenovno prihvatljivom obroku koje se može spremiti za oko pola sata od povrća koje imate na raspolaganju.

U receptu se koristi crvena leća koja je dobar izvor bjelančevina i vlakana – brzo se kuha i fino zgušnjava varivo. Po želji možete upotrijebiti i zelenu, smeđu ili crnu leću - u tom slučaju prilagodite termičku obradu jela.

Zimsko varivo od kupusa - sastojci: 1 l povrtnog temeljca

800 g sjeckane rajčice

600 g svježeg kupusa

150 g suhe crvene leće

3-4 češnja češnjaka

2 žlice koncentrata rajčice

2 mrkve

2 stapke celera

1 luk

1 lovorov list

1 čajna žličica sušenog timijana

1 čajna žličica mljevenog kumina

1 čajna žličice dimljene paprike u prahu

½ limuna

biljno ulje

sol i papar

svježi peršin za posluživanje Zimsko varivo od kupusa - priprema: U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte luk, celer i mrkvu narezanu na manje kocke. Pirjajte povrće oko pet minuta dok ne omekša. Potom dodajte nasjeckani češnjak, timijan, kumin, dimljenu papriku, sol i papar i popržite sve zajedno oko jedne minute. Dodajte koncentrat rajčice, sve dobro promiješajte i nastavite pirjati oko jednu minutu. Potom sadržaj lonca podlijte povrtnim temeljcem i sjeckanom rajčicom. U lonac dodajte leću koju ste prethodno isprali pod mlazom vode, kupus narezan na tanke trakice i lovorov list. Kuhajte sve zajedno na srednje jakoj vatri oko 20 minuta dok leća ne skuha do kraja, a povrće ne omekša. Na kraju kuhanja dodajte sok pola limuna i poslužite sa svježim peršinom. Dobar tek!

Bez zaprške i brašna: Tri najbolja načina za zgušnjavanje variva +0