Ukusno varivo može se napraviti samo od namirnica biljnog porijekla – ovo varivo od kupusa odličan je primjer.
Riječ je o cjenovno prihvatljivom obroku koje se može spremiti za oko pola sata od povrća koje imate na raspolaganju.
U receptu se koristi crvena leća koja je dobar izvor bjelančevina i vlakana – brzo se kuha i fino zgušnjava varivo. Po želji možete upotrijebiti i zelenu, smeđu ili crnu leću - u tom slučaju prilagodite termičku obradu jela.
Zimsko varivo od kupusa - sastojci:
- 1 l povrtnog temeljca
- 800 g sjeckane rajčice
- 600 g svježeg kupusa
- 150 g suhe crvene leće
- 3-4 češnja češnjaka
- 2 žlice koncentrata rajčice
- 2 mrkve
- 2 stapke celera
- 1 luk
- 1 lovorov list
- 1 čajna žličica sušenog timijana
- 1 čajna žličica mljevenog kumina
- 1 čajna žličice dimljene paprike u prahu
- ½ limuna
- biljno ulje
- sol i papar
- svježi peršin za posluživanje
Zimsko varivo od kupusa - priprema:
- U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa na njemu prepirjajte luk, celer i mrkvu narezanu na manje kocke. Pirjajte povrće oko pet minuta dok ne omekša.
- Potom dodajte nasjeckani češnjak, timijan, kumin, dimljenu papriku, sol i papar i popržite sve zajedno oko jedne minute.
- Dodajte koncentrat rajčice, sve dobro promiješajte i nastavite pirjati oko jednu minutu. Potom sadržaj lonca podlijte povrtnim temeljcem i sjeckanom rajčicom. U lonac dodajte leću koju ste prethodno isprali pod mlazom vode, kupus narezan na tanke trakice i lovorov list.
- Kuhajte sve zajedno na srednje jakoj vatri oko 20 minuta dok leća ne skuha do kraja, a povrće ne omekša.
- Na kraju kuhanja dodajte sok pola limuna i poslužite sa svježim peršinom. Dobar tek!
