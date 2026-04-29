Kao u Teslinom laboratoriju: Elektrana skrivena u šumi koja prkosi vremenu
"Pukim slučajem danas sam posjetio obronke Trebevića iznad Sarajeva. Skrivenu među šumom i vremenom, pronašao sam malu starinsku hidroelektranu Hrid, danas nacionalni spomenik BiH", uvodi nas u priču fotograf Boris Trogrančić koji nas redovito oduševljava kadrovima predivne Bosne i Hercegovine i dodaje:
“Izgrađena davne 1917. godine, ova centrala Elektroprivrede Bosne i Hercegovine predstavlja rijedak i gotovo netaknut primjer industrijskog naslijeđa iz vremena austrougarske uprave. Posebna je i po tome što je voda za njen rad dovođena čak sa izvora Jahorine, kroz sistem dug oko 25 kilometara, spoj inženjerske vizije i prirodne snage.
Danas, kada zakoračite unutra, imate osjećaj da je vrijeme stalo. Originalne turbine, generatori, zavojnice i razvodna postrojenja i dalje stoje tu, nijemi svjedoci jedne epohe kada se energija stvarala uz mnogo više mehanike, a možda i duše. Imao sam osjećaj kao da sam zakoračio u studio Nikole Tesle.
Ovu raritetnu elektranu danas čuva i priča o njoj jedna gospođa, čiji je suprug nekada radio ovdje. Njena toplina i sjećanja daju ovom mjestu dodatnu vrijednost, jer ovo nije samo objekt, nego i život koji je nekad pulsirao unutar njegovih zidova. Ona mi je ispričala priču o ovom mjestu.
Ova elektrana nije samo dio prošlosti. Ona je podsjetnik koliko su znanje, priroda i čovjek nekada bili povezani, i koliko toga još uvijek možemo naučiti iz tog vremena”.