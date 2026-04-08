Galerija 8 8 8 8 "Između zime i proljeća, tamo gdje se Bosna polako pretvara u Hercegovinu, danas sam posjetio Konjic, i napravio nekoliko fotografija na ovom prijelazu prirode iz zime u proljeće. Kalendarski je, naravno, već proljeće, ali na prvi pogled na veličanstveni Prenj imamo dojam da smo u pola zime", otkriva fotograf Boris Trogrančić , koji nas svaki put iznova oduševi kadrovima iz susjedstva.

Konjic je inače poznat kao prijelomna točka između Bosne i Hercegovine te kao kraj koji je izuzetno bogat prirodnim i kulturnim bogatstvima. Može se obići čuveni Titov bunker, a u neposrednoj blizini leži Boračko jezero, poznato kupalište i biser prirode. Za one hrabrije tu je poznati rafting na rijeci Neretvi. Mostar je od Konjica udaljen samo sat vremena vožnje, isto kao i Sarajevo.

"Grad koji stoljećima čuva prijelaz u jednom kadru spaja dva godišnja doba. Ispod smaragdna Neretva teče mirno i postojano, dok iznad nje bdije snijegom prekriveni Prenj, surov, tih i veličanstven. Tu je i predivni srednjovjekovni kameni most, atrakcija zbog koje svakako vrijedi doći u staru jezgru grada", dodaje fotograf kojeg možete zapratiti na YouTubeu , Instagramu ili Facebooku.

