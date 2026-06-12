Mljet se često opisuje kao najzeleniji hrvatski otok. Velik dio njegove površine prekriven je gustim šumama alepskog bora i hrasta crnike, a zapadni dio otoka zaštićen je kao Nacionalni park Mljet, prvi morski nacionalni park u Hrvatskoj. Osim netaknute prirode, slanih jezera i brojnih uvala, otok je poznat i po bogatoj povijesti te legendama koje ga prate stoljećima. Mnogi vjeruju da je upravo Mljet bio mitski otok Ogigija na kojem je, prema Homerovoj “Odiseji”, nimfa Kalipso sedam godina držala grčkog junaka Odiseja. S otokom se povezuje i priča o apostolu Pavlu, za kojeg neki povjesničari smatraju da je nakon brodoloma možda završio upravo na Mljetu. Zbog položaja na važnim pomorskim rutama Mljet je tijekom povijesti privlačio različite vladare, od Rimljana do benediktinaca, koji su na njemu ostavili vrijedne kulturne i povijesne tragove.

Ratna prošlost

No osim prirodnih ljepota i legendi, Mljet skriva i manje poznatu stranu svoje prošlosti. Tijekom 20. stoljeća na otoku su izgrađeni brojni vojni objekti, a među najzanimljivijima su podzemni tuneli i topnički položaji na lokalitetu na zapadu otoka. Danas napušteni i djelomično skriveni među borovima, predstavljaju neobičan podsjetnik na vrijeme kada je Mljet imao važnu stratešku ulogu u nadzoru južnog Jadrana.

Nedaleko od Pomene, nalazi se nekadašnja obalna topnička baterija JNA na lokalitetu Sparožni rat. Kompleks, izgrađen tijekom razdoblja Hladnog rata, sastoji se od mreže podzemnih tunela, prostorija i topovskih položaja uklesanih u stijenu.

Mljet - 12 (Foto: Romeo Ibrišević)

Zbog strateškog položaja Mljeta objekt je služio za nadzor pomorskih pravaca na južnom Jadranu. Nekada su ovdje bila smještena četiri topa postavljena na tračnice, dok je danas sačuvan samo jedan.

Kompleks je danas napušten i djelomično obrasao vegetacijom, no podzemni hodnici i topovski položaji i dalje svjedoče o vojnoj važnosti koju je Mljet imao tijekom druge polovice 20. stoljeća. Osim ljubitelja vojne povijesti, lokalitet privlači i znatiželjnike koji žele istražiti jedan od najneobičnijih skrivenih kutaka otoka.

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