Galerija 2 2 2 2 Boris Trogrančić, vrsni fotograf iz Bosne i Hercegovine koji nas redovito oduševljava paletom boja i ljepotama iz objektiva, ovoga puta donosi nešto drugačiju foto-priču. U fokusu mu se našla Musafirhana u Fojnici, često nazvana i Salihagića kuća. Ta ikona grada predstavlja jedan od najvažnijih i najstarijih sačuvanih javnih objekata u Fojnici, vrijedno svjedočanstvo osmanske urbane i društvene kulture u Bosni i Hercegovini.

“Snimio sam seriju crnobijelih fotografija fotoaparatom na film (Zorki 4 + 35mm f2.8 i Kodak 400) jedne od izuzetno vrijednih atrakcija u Fojnici, koja je nažalost u katastrofalnom stanju raspadanja. Ovaj impresivni objekt nastao je, pazite - u drugoj polovici 16. stoljeća u tadašnjoj Atik mahali, u blizini Atik džamije, jedne od najstarijih džamija u BiH”, otkriva Trogrančić i dodaje:

“Musafirhana nije bila obična kuća, bila je to ustanovljena zgrada u kojoj su putnici (musafiri, pa joj odatle i ime musafirhana) mogli besplatno ostati do tri dana, dobiti obrok i smještaj, a briga o njima bila je dio vakufske tradicije i gostoprimstva koje je krasilo bosanske gradove tadašnjeg vremena. Unutar njenih zidova nastala su i sačuvana dva vrijedna rukopisna Kur’ana iz 1615. i 1648. godine, što svjedoči ne samo o gostoljubivosti, nego i o kulturnoj ulozi musafirhane u životu zajednice. Tijekom vremena ovaj objekt je prepoznat kao kulturno-povijesni spomenik, a od sredine 20. stoljeća bio je pod državnom zaštitom”.

Na samu pomisao da Musafirhana broji 450 godina nevjerojatno je da još uvijek ponosno stoji i odolijeva vremenu... Fotografije pogledajte u galeriji s početka teksta, a Borisa Trogrančića možete zapratiti na Instagramu , Facebooku ili YouTubeu.

