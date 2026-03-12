Galerija 9 9 9 9 "Danas sam imao priliku fotografirati ostatke drevnog ilirskog grada Daorsona, smještenog na brdu iznad Stoca. Dok sam prolazio između njegovih monumentalnih kiklopskih zidina, starih više od dvije tisuće godina, teško je ne zamisliti život i civilizaciju koja je nekada cvjetala na ovom mjestu. Proljetno svjetlo, tišina kamenih blokova i pogled koji se otvara prema hercegovačkom krajoliku čine ovaj lokalitet posebnim iskustvom, ne samo za turiste, nego i za mene koji sam pokušao uhvatiti dio njegove drevne atmosfere kroz objektiv", otkriva fotograf Boris Trogrančić koji nas svaki put potakne da spakiramo kufere i krenemo u otkrivanje predivne Bosne i Hercegovine.

"Daorson (grč. ΔΑΟΡΣΩΝ) je bio glavni grad heleniziranog ilirskog plemena Daorsa koji su živjeli prije 2000 godina u dolini rijeke Neretve. Ostaci ovog nekada najjačeg grada na širem području nalaze se u Ošanjićima, kod Stoca u Hercegovini. Sastojao se od tri cjeline od kojih je središnja bila tvrđava – akropola, koja je bila opasana “kiklopskim” zidovima od golemih kamenih blokova (slični onima u Mikeni u Grčkoj).

Daorson - 8 (Foto: Boris Trogrančić)

Njegova najprepoznatljivija obilježja su monumentalni kiklopski zidovi sastavljeni od ogromnih kamenih blokova, koji podsjećaju na utvrde antičke Grčke. U središtu grada nalazila se akropola, prostor u kojem su bili smješteni upravni, vjerski i javni objekti.

Daorsi su bili snažno povezani s grčkim svijetom kroz trgovinu i kulturu, pa je njihov grad imao visok nivo razvijenosti: kovali su vlastiti novac, koristili grčko pismo i stvarali umjetničke predmete poput bronzanih kaciga i skulptura.

Pronađeni su ostaci brojnih vinskih amfora i fine keramike, ali najvrjedniji nalaz je brončana kaciga ukrašena s nekoliko grčkih likova: Afrodita, Nika, Helij, Dioniz, Muza, Pegaz i dr., a natpis na njoj sličan je natpisu na kacigi pronađenoj u Makedoniji. Pronađeni su i ostaci granitne skulpture Kadma i Harmonije, kao i ilirski reljef s trinaest zmija i pet pari orlovskih krila. U manjoj zgradi pronađena je kovačnica s alatima i šablonama, 39 raznih kovanica (29 s likom kralja Ballaiosa s grčkim natpisom ΔΑΟΡΣΩΝ i slikom broda).

Neke od pronađenih predmeta vidio sam u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Danas je Daorson jedan od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Bosni i Hercegovini i nacionalni spomenik države, tiho svjedočanstvo drevne civilizacije koja je prije više od dvije tisuće godina živjela na ovim prostorima", dodaje Boris Trogrančić, kojeg zapratite na Instagramu i Facebooku.

Novi pub u zgradi HŽ-a: Velika terasa, craft pivo i američki roštilj +26