Galerija 1 1 1 1 Lagana i ukusna jela koja dobro zasićuju na rasporedu su ovoga tjedna. Uz porast temperature u termometru i sunčano vrijeme odgovaraju nam neka jednostavnija jela koja ne padaju teško na želudac i za čiju pripremu ne trebamo gubiti nepotrebno vrijeme u kuhinji.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo gustom juhom od graha koja obiluje proteinima biljnog porijekla, a jest ćemo i “pohane” tikvice koje se pripremaju u pećnici.

Ljubitelje jela na žlicu oduševit će i jednostavno povrtno varivo sa svinjetinom, a svinjetina će biti i glavna namirnica našeg nedjeljnog ručka

Gusta juha od bijelog graha (Foto: Shutterstock)

Dakako, ni ovoga tjedna nismo zaboravili ljubitelje slastica – pripremit ćemo iznimno lagan i jednostavan kolač s trešnjama.

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 8.6. - Gusta juha od graha

Za pripremu ukusnog jela ne treba vam puno sastojaka ni vremena – ova gusta juha od graha najbolji je dokaz, a pogotovo ako se koristite grahom iz konzerve. Imamo recept koji obiluje proteinima biljnog porijekla, ali i prijeko potrebnim prehrambenim vlaknima!

Utorak, 9.6. - Pečene tikvice iz pećnice

Ekstra hrskave izvana, a tako sočne i mekane iznutra. To je najbolji opis za ove pečene tikvice koje se pripremaju u pećnici . Hrskavost im daju krušne mrvice koje se miješaju s naribanim parmezanom. U pećnici se peku, tek, nešto više od deset minuta.

Pečene tikvice iz pećnice (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 10.6. - Varivo s povrćem i svinjetinom

Za dobro varivo od svinjetine treba vam vremena – kockice svinjskog vrata, primjerice, treba kuhati sat-dva na umjerenoj temperaturi da bi postale mekane i ukusne. Ipak, to je jedno od onih jela koje se “kuha samo od sebe”. Stavite sve sastojke u lonac i pustite da štednjak odradi svoje.

Četvrtak, 11.6. - Zeleni rižoto s pršutom

Rižoto je divan izbor za ljetni ručak ili večeru - sljubite ga sa svježim špinatom i osvježavajućim limunom te poslužite uz hrskave komadiće pršuta. Savršenstvo bez mane.

Rižoto od špinata i limuna s hrskavim pršutom (Foto: Getty Images)

Petak, 12.6. - Pržene lignje

Pržene lignj e nezamjenjiv su mediteranski specijalitet, koji se na ovim prostorima najčešće jede – petkom. Ispržite ih u dubokom ulju do savršene hrskavosti, a potom poslužite s tartarom i svježim limunom. Imamo recept koji uvijek uspijeva.

Subota, 13.6. - Kolač s trešnjama

Da biste napravili ukusan kolač, ne treba vam (previše) slastičarskog znanja. Za ovaj jednostavni kolač s trešnjama priprema se gusto tijesto koje ne dopušta trešnjama da potonu tijekom pečenja što rezultira posebno atraktivnim prizorom kad ga ispečete i narežete.

Kolač od trešnje (Foto: Shutterstock)

Nedjelja, 14.6. - Kotleti u umaku od vrhnja

Sočni, mekani i puni okusa, ovi kotleti u umaku od vrhnja i gljiva mirišu točno onako kao obiteljski ručak treba mirisati. Ovaj je recept dobro imati pri ruci kada poželite nešto jednostavno, zasitno i domaće, bez komplicirane pripreme i dugog stajanja uz štednjak.

S ovih 7 jela ne možete pogriješiti – tako su fina, brzo se spremaju i ne koštaju puno +1