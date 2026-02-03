Galerija 1 1 1 1 "Igrom slučaja sam posjetio Vareš, i tom prilikom sam čuo da je njihovo poznato jezero Nula zaleđeno. Nisam mogao odoliti da ne napravim nekoliko snimaka tog jedinstvenog mjesta", otkriva vrsni fotograf Boris Trogrančić kojeg je put već odveo do predivnog jezera koje se smjestilo na sat vremena vožnje od Sarajeva, ili dva sata od Tuzle. Tada nije bilo smrznuto, a kako izgleda u "tekućem" izdanju možete pogledati ovdje.

"Ovako unikatno jezero, duboko preko 100 metara, pod ledenom kapom baš mi je izgledalo kao da je sa druge planete. Donedavno, gotovo nitko izvan Vareša i okolice, pa ni ja, nisam ni čuo za ovo jezero, ali ovdje se stanovnici Vareša ljeti i kupaju, a čuo sam od lokalaca da ima i ribe. Zimi, jezero Nula, ili Smreka, izgleda kao prizor iz nekog filma. Možda Moonraker ili neki stari James Bond sa Sean Conneryjem", smije se Boris i dodaje:

"Smješteno nedaleko od Vareša, nastalo u oknu nekadašnjeg rudnika željeza, danas je Nula najveći rezervoar pitke vode u Bosni i Hercegovini. Ispod zaleđene površine krije se više od stotinu metara dubine, a led koji ga prekriva daje mu potpuno novu dimenziju tišine i snage. Dubina jezera iznosi 107 metara, dužina mu je 610 metara, dok mu je širina 320 metara. Voda u samo jezero dolazi iz obližnjih potoka i podzemnih voda.

Smaragdna Nula

Kao fotograf, ne mogu a da ne osjetim poštovanje prema ovom mjestu, priroda je ovdje preuzela ono što je čovjek ostavio. Smaragdne nijanse koje se naziru ispod leda, u kombinaciji sa stijenama nekadašnjeg kopa, čine da svaki kadar izgleda gotovo nerealno, bez ikakvih filtera. Ovo jezero nije samo motiv za fotografiju, već podsjetnik koliko su vrijeme i priroda moćni saveznici.

Vareš je inače čuveno rudarsko mjesto, i smješteno je vrlo visoko (na preko 800 metara nadmorske visine), u dolini rijeke Stavnje i u njedrima planine Zvijezde. Cijeli ovaj kraj je onako baš, rekao bih old school, u blizini je i kraljevski grad Bobovac, a iz Vareša je i čuveni bubnjar Bijelog Dugmeta Ipe Ivandić.

Imena zapisana u povijesti

Interesantno mi je da su Hrvati iz Dubrovnika stigli na područje Vareša još u 13. stoljeću. Otkrili su bogata rudna nalazišta, otvorili rudnike, naselili se u ovome kraju te pokrenuli proizvodnju i trgovinu, na čemu su ostvarili znatno bogatstvo. Dubrovačka Republika donijela je snažan gospodarski procvat vareškom kraju i bila je vlasnik više rudnika u Varešu, ali i u obližnjem Olovu i Ilijašu. U to je vrijeme izgrađen i novi grad, danas razrušeni Stari Grad Dubrovnik, smješten desetak kilometara od Vareša.

Iz toga razdoblja potječe stoljetna i snažna povezanost Dubrovnika i Vareša. Mnogi današnji Dubrovčani vuku svoje podrijetlo upravo iz Vareša, dok su u samom Varešu i danas prisutna hrvatska prezimena dubrovačkog podrijetla, kao i brojni običaji. Zbog posla i dobre zarade kroz stoljeća su se doseljavali i Sasi iz Njemačke, kao i Mađari, Česi, Slovenci te brojni drugi narodi, čija prezimena među Varešacima nalazimo i danas.