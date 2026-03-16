Galerija 6 6 6 6 Vrsni fotograf Boris Trogrančić s novog putovanja donosi fotografije prelijepe nekropole Radimlje, na ranoproljetni sunčani dan. Dočekali su srdačni domaćini, koji ga uvijek oduševe svojom ljubaznošću i gostoprimstvom, a nas je očarao biranim kadrovima. Nekropola Radimlja, jedno od najznačajnijih i najljepših mjesta srednjovjekovne baštine u Bosni i Hercegovini smjestila se u blizini Stoca u južnoj Hercegovini.

"Na ovom prostoru smješteno je više od 130 stećaka, monumentalnih kamenih nadgrobnih spomenika koji potiču uglavnom iz 15. i početka 16. stoljeća. Pretpostavlja se da je nekropola bila groblje plemićke obitelji Miloradović-Stjepanović, jedne od najutjecajnijih obitelji srednjovjekovnog Huma. Njihova moć i položaj vidljivi su i danas kroz veličinu i bogatu dekoraciju stećaka koji su ostali kao nijemi svjedoci jednog davnog vremena", otkriva Trogrančić i dodaje:

"Radimlja je posebno poznata po izuzetno bogatim reljefima uklesanim u kamen. Na stećcima se mogu vidjeti prizori lova, jahači, viteške figure, križevi, rozete i različiti simboli čije značenje i danas izaziva interes povjesničara i arheologa. Najpoznatiji među njima je motiv čovjeka s podignutom rukom, figura koja je s vremenom postala jedan od najprepoznatljivijih simbola srednjovjekovne Bosne.

Ono što Radimlju čini još posebnijom jeste način na koji se povijest stapa s prirodom. Stećci su raspoređeni na otvorenom prostoru, okruženi hercegovačkim krajolikom, pa svjetlo tokom dana stalno mijenja njihov izgled, naglašava reljefe, produbljuje sjene i otkriva nove detalje na kamenim površinama starim nekoliko stoljeća. Zato fotografije koje ovdje napravim nikad nisu ni približno iste.

Zbog svoje izuzetne povijesti i kulturne vrijednosti, nekropola Radimlja danas je dio svjetske baštine. Ona ostaje jedno od najvažnijih mjesta gdje se može osjetiti duh srednjovjekovne Bosne i razumjeti bogata simbolika koja je oblikovala ovaj jedinstveni kulturni pejzaž.

