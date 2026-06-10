Hrana s roštilja popularan je izbor u toplijem dijelu godine – tako možete pripremiti sve, od mesa i ribe do različitih vrsta povrća. Čak i tikvice. Iako je riječ o namirnici s visokim udjelom vode koja lako postaje gnjecava i kašasta tijekom preduge termičke obrade, postoje mali kuharski trikovi koji vam jamče najbolje rezultate.

Pripazite kako ćete tikvice prerezati – učinite to uzdužno od jednog do drugog kraja kako biste dobili četiri komada otprilike iste debljine. Tako izrezanu tikvicu možete peći na jakoj vatri i odgovarajuće je termički obraditi, a da pritom zadrži svoju teksturu. Unutrašnjost će taman omekšati, a neće postati kašasta.

Najbolje je upotrijebiti srednje velike tikvice. Slasnost će im pak dati dobra glazura na bazi miso paste. Umami okus pojačat će sojin umak, a okuse će uravnotežiti med i rižin ocat. Ako nemate rižin ocat, možete ga zamijeniti i vinskim.

Tikvice s miso glazurom - sastojci: 3 srednje velike tikvice ukupne težine oko ½ kg

2 žlice bijele miso paste

1 žlica umaka od soje

1 žlica rižina octa

1 žlica meda

biljno ulje Tikvice s miso glazurom - priprema: U manjoj zdjeli pomiješajte miso pastu, umak od soje, med i rižin ocat te miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Prerežite tikvice uzdužno – svaki plod prerežite na četiri jednaka dijela, sveukupno ćete dobiti 12 dugačkih kriški. Lagano premažite kriške tikvica biljnim uljem. Stavite ih peći na ugrijani roštilj ili gril-tavu i pecite na jakoj vatri jednu do dvije minute. Potom ih okrenite na drugu stranu i nastavite peći još jednu do dvije minute. Pripremljenom glazurom premažite tikvice i zapecite ih na roštilju u trajanju od jedne minute. Uklonite tikvice s roštilja i poslužite ih odmah. Dobar tek!

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