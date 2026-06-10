Hrana s roštilja popularan je izbor u toplijem dijelu godine – tako možete pripremiti sve, od mesa i ribe do različitih vrsta povrća. Čak i tikvice. Iako je riječ o namirnici s visokim udjelom vode koja lako postaje gnjecava i kašasta tijekom preduge termičke obrade, postoje mali kuharski trikovi koji vam jamče najbolje rezultate.
Pripazite kako ćete tikvice prerezati – učinite to uzdužno od jednog do drugog kraja kako biste dobili četiri komada otprilike iste debljine. Tako izrezanu tikvicu možete peći na jakoj vatri i odgovarajuće je termički obraditi, a da pritom zadrži svoju teksturu. Unutrašnjost će taman omekšati, a neće postati kašasta.
Najbolje je upotrijebiti srednje velike tikvice. Slasnost će im pak dati dobra glazura na bazi miso paste. Umami okus pojačat će sojin umak, a okuse će uravnotežiti med i rižin ocat. Ako nemate rižin ocat, možete ga zamijeniti i vinskim.
Tikvice s miso glazurom - sastojci:
- 3 srednje velike tikvice ukupne težine oko ½ kg
- 2 žlice bijele miso paste
- 1 žlica umaka od soje
- 1 žlica rižina octa
- 1 žlica meda
- biljno ulje
Tikvice s miso glazurom - priprema:
- U manjoj zdjeli pomiješajte miso pastu, umak od soje, med i rižin ocat te miješajte dok ne dobijete glatku smjesu.
- Prerežite tikvice uzdužno – svaki plod prerežite na četiri jednaka dijela, sveukupno ćete dobiti 12 dugačkih kriški.
- Lagano premažite kriške tikvica biljnim uljem. Stavite ih peći na ugrijani roštilj ili gril-tavu i pecite na jakoj vatri jednu do dvije minute. Potom ih okrenite na drugu stranu i nastavite peći još jednu do dvije minute.
- Pripremljenom glazurom premažite tikvice i zapecite ih na roštilju u trajanju od jedne minute. Uklonite tikvice s roštilja i poslužite ih odmah. Dobar tek!
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