Tinto de verano lagan je i osvježavajući koktel od crnog vina i gaziranog soka od limuna koji Španjolci obožavaju. Posebno prija na visokim temperaturama, a njegovo ime doslovno znači „crno vino ljeta“.

Priprema traje onoliko koliko vam treba da napunite čašu ledom i prelijete ga vinom i sokom. Tinto de verano u izvornoj se verziji radi sa španjolskim vinima garnachom ili tempranillom, ali poslužit će i naš babić, teran, frankovka ili crni pinot.

Tinto de verano - sastojci: led, po želj

120 ml crnog vina

90 do 120 ml gaziranog napitka s okusom limuna i limete

1 kriška limuna, za posluživanje Tinto de verano - priprema: Visoku čašu obilno napunite kockicama leda. Prelijte led crnim vinom, zatim dodajte gazirani napitak od limuna i limete. Lagano promiješajte kako bi se sastojci povezali. U čašu umetnite krišku limuna i poslužite odmah dok je piće dobro rashlađeno.

Noma se vraća doma: Slavni restoran u kolovozu se ponovno otvara u Kopenhagenu +0