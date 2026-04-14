Galerija 8 8 8 8 Fotograf Boris Trogrančić, koji nas svaki put oduševi snimkama zbog kojih bismo krenuli na putovanje, ovoga puta je posjetio predivno bosansko selo nadomak Fojnice.

"Nepravedno nepoznato, autentično bosansko selo smjestilo se u srcu srednje Bosne, na pitomim, ali strmim padinama Vranice. Obojak je pravi mali dragulj koji čuva duh prošlih vremena, onaj iskonski bosanski identitet koji se sve rjeđe susreće. Njegova posebnost ogleda se u očuvanoj vernakularnoj arhitekturi ("arhitektura bez arhitekta" – narodno graditeljstvo): stare kuće s drvenim krovovima prekrivenim šindrom, kameni temelji, jednostavne linije i potpuna usklađenost s prirodom", otkriva Boris Trogrančić i dodaje:

"Obojak je okružen prostranim pašnjacima i voćnjacima koji se stapaju s gustim šumama bukve i četinara. Krajolik djeluje gotovo netaknuto, a prizori stada ovaca na ispaši ovdje su svakodnevnica, prizor koji dodatno naglašava autentičnost i mir ovog mjesta. Upravo taj spoj prirode i tradicije daje selu posebnu atmosferu, kao da vrijeme ovdje sporije prolazi."

Bogata planina

"Planina Vranica, na čijim se padinama selo nalazi, poznata je kao jedna od najbogatijih planina u Bosni i Hercegovini kada je riječ o vodi. Brojni izvori, potoci i planinski izvori čiste vode oblikuju ovaj kraj, dajući mu svježinu i život tokom cijele godine. Upravo zahvaljujući toj vodi, pašnjaci su izuzetno plodni, a priroda raskošna i zelena.

S Obojka se pružaju veličanstveni pogledi prema vrhovima Vranice, koji u svako doba dana i godine mijenjaju svoje lice, od zelenih i sunčanih ljetnih panorama do dramatičnih zimskih pejzaža prekrivenih snijegom. Ljubitelji planinarenja ovdje dolaze na svoje, jer su u neposrednoj blizini vrhovi poput Krstaca, Nadkrstaca, Ločike i Tikve, koji nude raznolike ture i nezaboravne vidike", objašnjava fotograf.

Na dva kotača ili u gojzericama

"Tijekom ljeta, put prema Obojku postaje posebno zanimljiv i za ljubitelje brdskog biciklizma. Strme padine i brojni makadamski putevi i staze pružaju izazov, ali i uživanje kroz pejzaže koji oduzimaju dah. Cijelo područje nudi osjećaj slobode i povezanosti s prirodom, koji je danas rijetkost.

Nebrojeno puta sam biciklom prošao ovaj kraj, a fotografski me uvijek nadahnjuje i neiscrpan je izvor nadahnuća.

Sela poput Obojka danas su prava rijetkost u Bosni i Hercegovini. Taj isti autentični duh još uvijek se može osjetiti u selima poput Umoljana i Lukomira na Bjelašnici , ili u zabačenim predjelima planine Zvijezda i Perun. Ipak, Obojak ima svoju posebnu priču, tišu, skromniju, ali jednako snažnu", dodaje Boris Trogrančić.

