Želite li uživati u lijepo pečenim krumpirima koji su hrskavi izvana, a mekani iznutra? Poslužite se malim trikom. Napravite marinadu od senfa i meda koja će krumpirima dati mnoštvo okusa, ali i hrskavu teksturu kao iz najboljih restorana.

Sastojci za marinadu za krumpir:

2 žlice senfa

4 žlice meda

sol i papar po želji

Priprema:

Ogulite i narežite krumpire na željenu veličinu. Upotrijebite bijeli krumpir koji ima brašnastiju strukturu. Namastite lim za pečenje krumpira s malo ulja i/ili rastopljenog maslaca i stavite u pećnicu dok ona ne dostigne željenu temperaturu. Izvadite vrući lim za pečenje iz pećnice, raspodijelite po njemu krumpire te ih premažite dijelom marinade na bazi senfa, meda, soli i papra. Ako pečete veću količinu krumpira, udvostručite, utrostručite, učetverostručite recept za marinadu po potrebi. Stavite krumpire u pećnicu da se peku na uobičajeni način. Nakon 20 minuta pečenja izvadite krumpire iz pećnice te ih ponovo premažite marinadom. Mažite ih marinadom svakih pet minuta prije nego što se ispeku do kraja. Duljina pečenja ovisi o vrsti, veličini i obliku krumpira koji koristite, kao i sveukupnoj količini. Hrskave krumpire poslužite kao prilog jelu. Dobar tek!

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