Želite li uživati u lijepo pečenim krumpirima koji su hrskavi izvana, a mekani iznutra? Poslužite se malim trikom. Napravite marinadu od senfa i meda koja će krumpirima dati mnoštvo okusa, ali i hrskavu teksturu kao iz najboljih restorana.
Sastojci za marinadu za krumpir:
- 2 žlice senfa
- 4 žlice meda
- sol i papar po želji
Priprema:
- Ogulite i narežite krumpire na željenu veličinu. Upotrijebite bijeli krumpir koji ima brašnastiju strukturu.
- Namastite lim za pečenje krumpira s malo ulja i/ili rastopljenog maslaca i stavite u pećnicu dok ona ne dostigne željenu temperaturu.
- Izvadite vrući lim za pečenje iz pećnice, raspodijelite po njemu krumpire te ih premažite dijelom marinade na bazi senfa, meda, soli i papra.
- Ako pečete veću količinu krumpira, udvostručite, utrostručite, učetverostručite recept za marinadu po potrebi.
- Stavite krumpire u pećnicu da se peku na uobičajeni način.
- Nakon 20 minuta pečenja izvadite krumpire iz pećnice te ih ponovo premažite marinadom.
- Mažite ih marinadom svakih pet minuta prije nego što se ispeku do kraja.
- Duljina pečenja ovisi o vrsti, veličini i obliku krumpira koji koristite, kao i sveukupnoj količini.
- Hrskave krumpire poslužite kao prilog jelu. Dobar tek!
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