Galerija 9 9 9 9 "Jučerašnji posjet selu Borci, smještenom na sjeveroistočnim padinama planine Prenj, na oko 700 metara nadmorske visine, donio je prizore istinske zimske bajke. Pod snježnim pokrivačem ovaj kraj djeluje gotovo netaknuto, tiho, mirno i veličanstveno", uvodi nas u priču fotograf Boris Trogrančić, nakon nove avanture u potrazi za ljepotama Bosne i Hercegovine i dodaje:

"U tom prirodnom ambijentu zatekli smo i brojne predivne konje koji su nas, pomalo začuđeno, promatrali dok smo bilježili kadrove njihove zimske svakodnevnice. Njihova prisutnost dodatno naglašava osjećaj slobode i suživota čovjeka i prirode, koji je ovdje i dalje snažno prisutan. U pozadini dominiraju zaleđeni vrhovi moćnog Prenja, Sivadija, Visina i Osobac, koji se izdižu iznad krajolika poput prirodnih čuvara ovog prostora.

Prenj je jedna od najimpozantnijih planina u Bosni i Hercegovini, poznata po svojim strmim liticama, surovom kršu i vrhovima višim od 2.000 metara. Zbog svoje jedinstvene morfologije i netaknute prirode često ga nazivaju i hercegovačkom Himalajom.

U blizini je i Boračko jezero, jedno od najljepših planinskih jezera u Bosni i Hercegovini. Nastalo je u periodu ledenog doba djelovanjem glacijalnih procesa, a smješteno je u podnožju Prenja, okruženo strmim padinama i gustim šumama. Njegova smaragdnozelena voda i prirodni ambijent čine ga izuzetno značajnim prirodnim i turističkim biserom ovog kraja.

Snijeg, tišina i veličanstveni pejzaži Prenja i Boraca podsjećaju nas na bogatstvo koje Bosna i Hercegovina ima – divlju, autentičnu prirodu koja i dalje odolijeva vremenu i čovjeku. Ovo je prostor koji se ne obilazi samo pogledom, već se duboko doživljava i pamti."

