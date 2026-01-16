Galerija 4 4 4 4 Okolica Livna jedno je od rijetkih područja na europskom kontinentu na kojem stotine konja slobodno žive i galopiraju po nepreglednim pašnjacima.

Pod vedrim nebom Bosne i Hercegovine, na visoravni Krug-planine, ispod planine Cincar, naš je fotograf-avanturist Boris Trogrančić snimio čudesnu seriju fotografija i video divljih konja u njihovu prirodnom okruženju.

Prizore koji jednostavno oduzimaju dah možete pogledati u našoj galeriji. “Snimljeni materijal nastao je nakon dužeg praćenja i s puno strpljenja, trenutaka tišine u kojima priroda pokaže svoje najčišće lice. Riječ je o prizorima koji odišu slobodom i snagom, i vjerujem da će mnoge inspirirati da zavire u ove divne kutke BiH”, kaže Boris.

Objasnio je i da ovi konji nisu “pravi” divlji konji u znanstvenom smislu, već potomci pitomih konja koje su stanovnici livanjskih sela, prije nekoliko desetljeća, pustili u prirodu kad su traktori i mehanizacija zamijenili njihov rad. Konji su se s vremenom prilagodili surovim zimama, vjetrovima i izoliranom planinskom životu te stvorili snažne, slobodne zajednice koje danas broje više stotina jedinki.

Visoravan Krug s oštrim grebenima, kamenitim terenima i prostranim livadama predstavlja idealno stanište za ove jedinstvene životinje, a prizor galopirajućih konja uz svitanje ili zalazak sunca zaista je vizualna čarolija.

