Galerija 0 0 0 0 Da biste došli do jedne od najpoznatijih terasa u Korčuli potrebno je uspeti se strmim drvenim ljestvama koje vode na vrh kule Zakrjan, kamene obrambene kule iz 15. stoljeća na sjevernom rubu starog grada. Sama kula starija je od pet stoljeća. Izgrađena je između 1481. i 1483. godine za vrijeme mletačke vlasti, a njezini kameni zidovi i danas nose grbove koji podsjećaju na razdoblje kada je Korčula bila važna točka na pomorskim rutama Jadrana.

No većina posjetitelja danas ne dolazi zbog povijesti nego zbog pogleda. Terasa na vrhu kule ima mjesta za tek nekoliko stolova, a neposredno prije zalaska sunca često se stvara red ljudi koji čekaju svoj trenutak iznad korčulanskih krovova. Odatle pogled puca prema Pelješkom kanalu, otočićima rasutim po horizontu i kamenim ulicama staroga grada. Mnogi ga gosti opisuju kao najbolje mjesto u Korčuli za promatranje zalaska sunca.

Massimo Bar nije mjesto na kojem ćete pronaći najpovoljnije koktele. Cijene pića, prema recenzijama gostiju, nisu bagatela, zbog čega ga neki smatraju turističkom atrakcijom više nego lokalnim barom. Drugi pak tvrde da se ovdje ne plaća samo piće, nego iskustvo koje je teško pronaći drugdje. Tome pridonosi i neobičan način posluživanja. Budući da se šank nalazi ispod terase, pića do gostiju putuju pomoću sustava kolotura i užadi, što je postalo jedan od zaštitnih znakova bara. Gotovo jednako često fotografira se i taj prizor kao i pogled koji se pruža s vrha kule.

Recenzije su uglavnom jednoglasne oko jedne stvari: lokacija je jedinstvena. Dok jedni tvrde da je riječ o mjestu koje se mora posjetiti barem jednom tijekom boravka na Korčuli, drugi upozoravaju da gužve u vrijeme zalaska sunca mogu biti velike te da strme ljestve nisu za svakoga. No čak i među kritičarima malo je onih koji osporavaju da je ispijanje koktela na vrhu petstoljetne kule jedno od neobičnijih iskustava na hrvatskoj obali.

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