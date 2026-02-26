Galerija 1 1 1 1 Fotografa Borisa Trogrančića znatiželja je ovoga puta odvela na jug, do Jablanice, neposredno prije ulaska u veliki kanjon Neretve.

"Jedna od najljepših kulisa na putu ka jugu svakog od nas iz Sarajeva (ili iz bilo kojeg dijela Bosne) je vjerovatno kultna scena vrhova Prenja, kod Jablanice. To je onaj prizor što se većini nas (meni svakako jest) urezalo u pamćenje još od najranijih dana i obiteljskih odlazaka na more. Ta dva vrha su Izgorjela gruda (1858 m) i Cetina ili Cvitina (1992 m). Ne zovu Prenj tek onako "Bosanske Alpe", a ovaj prizor sigurno ide tome u prilog", otkriva Boris i dodaje kako se putovanje nastavlja do kanjona Neretve, koji nije ništa manje čaroban.

"Nakon ovog prizora, slijedi ništa manje atraktivan kanjon Neretve, a nakon toga mostarska kotlina, kameni Počitelj i Metković, te u konačnici Jadransko more", kaže Boris.

Njegove fotografije pogledajte u galeriji s početka teksta, a zapratiti ga možete na YouTubeu , Facebooku ili Instagramu.

