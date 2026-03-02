Galerija 5 5 5 5 Fotograf Boris Trogrančić ovaj nam se put javio sa samog juga Hercegovine i otkrio nam nevjerojatnu ljepotu Hutova blata, zaštićenog močvarnog područja i ornitološkog rezertvata, i pokazao nam čudesa koja nastaju iz – tek malo vode.

“Na krajnjem jugu Hercegovine, gdje kamen polako ustupa mjesto vodi, smješteno je Hutovo blato, jedno od najvećih i najznačajnijih močvarnih područja u ovom dijelu Europe. I dok mnogi zimu povezuju s bezbojnošću i mirovanjem prirode, prizori koje sam jučer zabilježio iz zraka pokazuju sasvim drugačiju sliku" opisuje nam Boris.

"Zima u Hutovom blatu nije siva. Ona je zlatna.

Nastojao sam objektivom približiti realnost, močvara koja se pretvara u impresivan mozaik tekstura i tonova. Trska i šaš obojeni su toplim nijansama žute boje, dok se između njih poput ogledala pružaju plava jezerca i uski kanali. Taj kontrast, zlato zemlje i plavetnilo vode, posebno dolazi do izražaja upravo u zimskim mjesecima, kada nema gustog zelenila da “sakrije” strukturu pejzaža.

Ono što s tla djeluje mirno i jednolično, iz zraka otkriva nevjerovatnu dinamiku. Prirodni rukavci oblikuju gotovo apstraktne kompozicije, linije vode presijecaju polja trske, a svaka promjena svjetla mijenja karakter cijelog prizora. Kao fotografu i filmmakeru, upravo ta igra oblika i kontrasta meni čini Hutovo blato nepresušnom inspiracijom.

Ovo područje nije samo vizualno fascinantno, ono ima i ogroman ekološki značaj. Hutovo blato je važno stanište i zimovalište brojnih ptica selica, te jedna od ključnih močvarnih oaza na migracijskim rutama u Europi. I dok kamerom bilježim tišinu pejzaža, svjestan sam života koji se odvija ispod tog mirnog sloja vode i trske.

Rijeka Krupa je glavni vodotok Hutovog blata i odvodi vode Gornjeg blata i Svitavskog jezera u rijeku Neretvu. Krupa nema pravog izvora nego je otoka Deranskog jezera. Dužina Krupe iznosi 9 ilometara, a prosječna dubina joj je oko 5 metara. Ovo je jedinstvena rijeka u Europi jer ima osobinu da teče u oba smjera.

Snimajući ove kadrove, imao sam osjećaj da vrijeme ovdje teče sporije. Dok gradovi ubrzavaju, Hutovo blato zimi diše smirenim, gotovo meditativnim ritmom. Upravo tada, kada se priroda utiša, dolazi do izražaja njena suštinska ljepota, bez suvišnih boja, bez distrakcija. Ovi zimski prizori još jednom potvrđuju da jug Hercegovine ima posebnu energiju. Čak i u veljači kada mnogi pejzaži izgube intenzitet, Hutovo Blato ostaje vizualno snažno i autentično.

Za mene kao fotografa, ovakvi trenuci su podsjetnik zašto se iznova vraćam prirodi, jer iz svakog godišnjeg doba iznese drugačiju priču. A zima u Hutovom blatu priča priču o miru, kontrastu i tihoj, ali moćnoj ljepoti.

Ovdje je, ovisno o sezoni, moguće iskusiti i kanu safari, u krugu se nalazi i restoran sa fantastičnom domaćom hranom."

Borisove fotografije pogledajte u galeriji na početku teksta, a zapratiti ga možete na YouTubeu, Facebooku ili Instagramu.