Galerija 8 8 8 8 "Put me danas odveo ponovo na jug i, povodom Međunarodnog sajma gospodarstva, stigao sam u Mostar. Kad sam izašao iz auta, doslovno me očarao miris zraka ovdje – sve miriše na Mediteran do ludila, kao da sam na moru. Proljeće se baš probudilo i cijeli grad već vrvi turistima. Behar je već uvelike tu, rasut po dvorištima i starim mahalama, dok sunce na zalasku boji stari dobri kamen toplim, gotovo zlatnim tonovima", otkriva vrsni fotograf Boris Trogrančić , dodajući:

"Suton u Mostaru ima svoju posebnu čar. Svjetlo se lomi preko Starog mosta, simbola grada i jednog od najprepoznatljivijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu, izgrađenog u 16. stoljeću za vrijeme Sulejmana Veličanstvenog. Njegov luk, elegantno iznad rijeke, u tim trenucima izgleda kao da lebdi između dana i noći, dok se refleksije stapaju s tihim tokom Neretve. Tako se barem meni učinilo..."

Mostar (Foto: Boris Trogrančić)

Između svjetla i tame

"Grad oko njega nosi slojeve povijesti, od osmanskog razdoblja do austrougarskog vremena. Među minaretima posebno se izdvaja Koski Mehmed-pašina džamija, s koje se pruža jedan od najljepših pogleda na grad, kao i Karađoz-begova džamija, najveća i najznačajnija džamija u Hercegovini. Nedaleko od njih uzdižu se i zvonici, Franjevačka crkva i samostan sv. Petra i Pavla, sa svojim visokim tornjem koji dominira vizurom grada, te Saborna crkva Svete Trojice, jedan od najvažnijih pravoslavnih hramova u ovom dijelu zemlje.

Mostar je i grad znanja i kulture, pa sam fotografirao i Gimnaziju, monumentalnu zgradu iz austrougarskog razdoblja, često nazvanu “Stara gimnazija”, koja svjedoči o jednom drugačijem vremenu i obrazovnoj tradiciji koja traje više od stoljeća.

Kako dan polako tone u večer, grad usporava. Uličice starog dijela grada postaju tiše, svjetla se pale jedno po jedno, a kamen pamti korake generacija koje su ovdje prolazile. U tom prijelazu, između svjetla i tame, Mostar pokazuje svoju najnježniju stranu – spoj Mediterana i kontinenta, Istoka i Zapada, povijesti i svakodnevnog života", lijepo je rekao Boris Trogrančić kojeg zapratite na Instagramu , Facebooku ili YouTubeu .

