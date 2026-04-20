Fotograf Boris Trogrančić nam se ovoga puta javlja iz Travnika, gdje je snimio predivne kadrove grada koji, kako i sam kaže, u proljeće izgleda kao razglednica.

"U Travniku se slojevi prošlosti prepliću na svakom koraku. Rodna kuća Ive Andrića podsjeća na tišinu i misao jednog nobelovca, dok Šarena džamija svojim bojama unosi duh Orijenta u srce grada. Iznad svega bdije Travnička tvrđava, svjedok stoljeća, a Crkva sv. Ivana Krstitelja (u kojoj je Ivo Andrić kršten) tiho zaokružuje ovu priču o susretu kultura", otkriva fotograf i dodaje:

"Travnička tvrđava, poznata i kao Stari grad, potječe iz srednjeg vijeka, a svoj današnji izgled najvećim dijelom dobiva u osmanskom periodu nakon 15. stoljeća. Zahvaljujući strateškom položaju, služila je kao vojno i upravno središte, posebno u vrijeme kada je Travnik bio vezirski grad Bosanskog pašaluka. Danas je jedna od najbolje očuvanih tvrđava u Bosni i Hercegovini i nudi jedan od najljepših pogleda na grad i dolinu Lašve.

Šarena džamija, ili Sulejmanija, izgrađena je u 16. stoljeću (oko 1549. godine), a obnovljena je u 18. stoljeću kada dobiva svoj prepoznatljiv bogato oslikan izgled. Posebna je po svojim unutrašnjim i vanjskim dekoracijama, ali i po tome što se ispod nje nalazi bezistan (trgovački prostor), što je čini jedinstvenom u regiji. Smatra se jednim od najljepših primjera osmanske arhitekture u Bosni i Hercegovini.

Moram reći da sam ugodno iznenađen kvalitetom muzeja i rodne kuće Ive Andrića, zaista vrijedno posjeta, ne samo ako ste ljubitelj književnosti ili lika i djela ovog nobelovca, nego i zato što se tu baš osjeti onaj pravi autentični bosanski štih, rekli bismo, kao nekada. A travnički ćevapi pričaju posebnu priču :) ".

Borisa Trogrančića zapratite na Instagramu , Facebooku ili na YouTubeu.

