Galerija 0 0 0 0 Platforma Tripadvisor objavila je dobitnike prestižnih nagrada Travelers' Choice Awards: Best of the Best Hotels 2026, a titulu najboljeg hotela na svijetu ove godine ponio je GH Universal Hotel u indonezijskom gradu Bandungu.
Riječ je o luksuznom hotelu s pet zvjezdica koji osvaja goste svojom impresivnom renesansnom arhitekturom, bogatom ponudom sadržaja i iznenađujuće pristupačnim cijenama. Naime, cijene noćenja kreću se već od oko 40 eura.
Dvorac usred tropske Indonezije
Smješten u sjevernom dijelu Bandunga na otoku Javi, GH Universal Hotel spaja europski stil, luksuz i udobnost s prirodnim ljepotama zapadne Indonezije. Hotel raspolaže sa 105 soba, velikim dvorištem, bazenom, wellness-centrom, fitness-dvoranom te restoranima otvorenima 24 sata dnevno.
Njegova arhitektura podsjeća na europske palače i dvorce. Gosti mogu uživati u panoramskom pogledu na grad iz rooftop-restorana, opustiti se u spa-centru i uživati u specijalitetima francuske, talijanske i kantonske kuhinje.
Među zanimljivim sadržajima ističe se i luksuzni hotel za kućne ljubimce, jedinstven u Indoneziji, u kojem vlasnici mogu ostaviti svoje ljubimce na profesionalnoj skrbi tijekom svoga boravka.
Najpovoljnija je opcija GH Universal Hotela Superior soba s pogledom na vrt ili bazen, čija se cijena kreće već od četrdesetak eura po noćenju naviše. U ponudi su i luksuzni apartmani, uključujući Princess Suite i Presidential Suite, čije cijene dosežu i 500 eura po noći, ovisno o terminu i dostupnosti.
O pobjedniku odlučuju recenzije
Dobitnici Tripadvisorovih priznanja odabrani su na temelju kvalitete i broja recenzija koje su korisnici ostavili na toj platformi tijekom 2025. godine.
"Ovogodišnji pobjednici predstavljaju najbolje izbore milijuna putnika koji su boravili u ovim objektima i odvojili vrijeme kako bi podijelili svoja iskustva", izjavila je Laurel Greatrix, direktorica komunikacija Tripadvisor grupe.
Gosti GH Universal Hotela najčešće ga opisuju kao "luksuzan, ugodan i prekrasan", a posebno hvale ljubaznost osoblja, čistoću, prostrane sobe i bogatu gastronomsku ponudu. Obitelji s djecom izdvajaju sadržaje poput bazena, trampolina i raznih zabavnih aktivnosti za najmlađe.
10 najboljih hotela na svijetu za 2026.
Prema Tripadvisorovu izboru Travelers' Choice Awards: Best of the Best Hotels 2026, ovo je deset najbolje ocijenjenih hotela na svijetu:
GH Universal Hotel – Bandung, Indonezija
Hotel Colline de France – Gramado, Brazil
Hotel Sporting Family Hospitality – Livigno, Italija
Royal Lancaster London – London, Ujedinjeno Kraljevstvo
FivePine Lodge & Spa – Sisters, Oregon, SAD
La Siesta Hoi An Resort & Spa – Hoi An, Vijetnam
Abigail's Hotel – Victoria, Kanada
Bucuti & Tara Beach Resort Aruba – Eagle Beach, Aruba
Hotel Moments Budapest – Budimpešta, Mađarska
La Sinfonía del Rey Hotel & Spa – Hanoi, Vijetnam.
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