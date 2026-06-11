Galerija 0 0 0 0 Platforma Tripadvisor objavila je dobitnike prestižnih nagrada Travelers' Choice Awards: Best of the Best Hotels 2026, a titulu najboljeg hotela na svijetu ove godine ponio je GH Universal Hotel u indonezijskom gradu Bandungu.

Riječ je o luksuznom hotelu s pet zvjezdica koji osvaja goste svojom impresivnom renesansnom arhitekturom, bogatom ponudom sadržaja i iznenađujuće pristupačnim cijenama. Naime, cijene noćenja kreću se već od oko 40 eura.

Dvorac usred tropske Indonezije

Smješten u sjevernom dijelu Bandunga na otoku Javi, GH Universal Hotel spaja europski stil, luksuz i udobnost s prirodnim ljepotama zapadne Indonezije. Hotel raspolaže sa 105 soba, velikim dvorištem, bazenom, wellness-centrom, fitness-dvoranom te restoranima otvorenima 24 sata dnevno.

Njegova arhitektura podsjeća na europske palače i dvorce. Gosti mogu uživati u panoramskom pogledu na grad iz rooftop-restorana, opustiti se u spa-centru i uživati u specijalitetima francuske, talijanske i kantonske kuhinje.

Među zanimljivim sadržajima ističe se i luksuzni hotel za kućne ljubimce, jedinstven u Indoneziji, u kojem vlasnici mogu ostaviti svoje ljubimce na profesionalnoj skrbi tijekom svoga boravka.

Najpovoljnija je opcija GH Universal Hotela Superior soba s pogledom na vrt ili bazen, čija se cijena kreće već od četrdesetak eura po noćenju naviše. U ponudi su i luksuzni apartmani, uključujući Princess Suite i Presidential Suite, čije cijene dosežu i 500 eura po noći, ovisno o terminu i dostupnosti.

O pobjedniku odlučuju recenzije

Dobitnici Tripadvisorovih priznanja odabrani su na temelju kvalitete i broja recenzija koje su korisnici ostavili na toj platformi tijekom 2025. godine.

"Ovogodišnji pobjednici predstavljaju najbolje izbore milijuna putnika koji su boravili u ovim objektima i odvojili vrijeme kako bi podijelili svoja iskustva", izjavila je Laurel Greatrix, direktorica komunikacija Tripadvisor grupe.

Gosti GH Universal Hotela najčešće ga opisuju kao "luksuzan, ugodan i prekrasan", a posebno hvale ljubaznost osoblja, čistoću, prostrane sobe i bogatu gastronomsku ponudu. Obitelji s djecom izdvajaju sadržaje poput bazena, trampolina i raznih zabavnih aktivnosti za najmlađe.

10 najboljih hotela na svijetu za 2026.

Prema Tripadvisorovu izboru Travelers' Choice Awards: Best of the Best Hotels 2026, ovo je deset najbolje ocijenjenih hotela na svijetu:

GH Universal Hotel – Bandung, Indonezija

Hotel Colline de France – Gramado, Brazil

Hotel Sporting Family Hospitality – Livigno, Italija

Royal Lancaster London – London, Ujedinjeno Kraljevstvo

FivePine Lodge & Spa – Sisters, Oregon, SAD

La Siesta Hoi An Resort & Spa – Hoi An, Vijetnam

Abigail's Hotel – Victoria, Kanada

Bucuti & Tara Beach Resort Aruba – Eagle Beach, Aruba

Hotel Moments Budapest – Budimpešta, Mađarska

La Sinfonía del Rey Hotel & Spa – Hanoi, Vijetnam.

Skitnja Istrom: Izlet do planinarske kuće i čudesnog izvora koji "nikada ne presušuje" +10