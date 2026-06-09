Galerija 4 4 4 4 Ako želite upoznati zemlje Balkana – iz udobnosti vlaka, Balkan Experience možda će biti idealno rješenje za vas. Riječ je luksuznoj željezničkom putovanju koje organizira tvrtka Golden Eagle Luxury Trains, a koja spaja Veneciju s Istanbulom.

Tijekom putovanja putnici prolaze od Italije, preko Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, do Srbije i Bugarske te na koncu dolaze u Tursku. Točnije, Balkan Experience ide od Venecije do Trsta, Postojne, Pule, Rijeke, Sarajeva, Mostara, Beograda, Sofije, Plovdiva i Istanbula.

Privatne sobe u vlaku (Foto: Abaca Press / Profimedia)

Vlak bi trebao evocirati zlatno doba legendarnog Orient Expressa dok je putovao Europom, pa ne čudi što interijer vlaka podsjeća na prizore iz poznatog romana Agathe Christie.

Tu vas očekuju privatni apartmani uređeni u retro stilu, restoranski vagoni sa snježno bijelim stolnjacima koji služe raskošnu hranu i šampanjac - iskustvo je to koje više podsjeća na luksuzni hotel nego na skromno prijevozno sredstvo.

Raskošno postavljen stol za objedovanje u vlaku (Foto: Abaca Press / Profimedia)

Putovanje traje 12 dana, a cijena ove pustolovine iznosi od 20 do 50 tisuća eura , ovisno o odabranom paketu.

Golden Eagle Luxury Trains trenutno zaprima rezervacije za sljedeće putovanje, a koje će se održati početkom listopada ove godine.

Zavirite u fotogaleriju na početku teksta i pogledajte kako izgleda unutrašnjost ovoga vlaka.

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