Losos pripremljen u fritezi na vrući zrak zdravo i ukusno jelo gotovo za manje od 15 minuta. Zahvaljujući kratkom vremenu pečenja, riba ostaje nevjerojatno sočna iznutra, dok izvana dobiva aromatičnu i nježno hrskavu koricu. Odlično se slaže s kuhanim krumpirom, rižom, povrćem na žaru ili svježom sezonskom salatom.

Savjetujemo vam da izvadite filete lososa iz hladnjaka otprilike 30 minuta prije pečenja kako bi se ravnomjernije ispekli i ostali sočniji. Losos se vrlo brzo peče pa već nakon 8 minuta provjerite je li gotov.

Losos iz friteze na vrući zrak - sastojci: 4 fileta lososa (ukupno oko 560 g), debljine približno 4 cm

2 žlice maslinovog ulja

1 žlica mljevene dimljene paprike

1 žlica češnjaka u prahu

1 žlica luka u prahu

1 žlica sušenog origana

svježe nasjeckani peršin ili korijandar, za posluživanje, po želji

kriške limuna ili limete, za posluživanje, po želji Losos iz friteze na vrući zrak - priprema: Papirnatim ubrusom lagano posušite filete lososa kako biste uklonili višak vlage. Ako koristite smrznuti losos, prethodno ga potpuno odmrznite u hladnjaku. Losos stavite u pliću posudu. Prelijte ga uljem te dodajte dimljenu papriku, češnjak u prahu, luk u prahu i origano. Dobro utrljajte začine sa svih strana fileta kako bi se okusi ravnomjerno rasporedili. Fritezu na vrući zrak zagrijte na 200 stupnjeva. Filete složite u košaru friteze u jednom sloju, bez preklapanja. Pecite 8 do 10 minuta, ovisno o debljini fileta. Losos je gotov kada se lako odvaja na listiće vilicom, a površina dobije lijepu zlatnu boju. Po želji pospite svježe nasjeckanim peršinom ili korijandrom te poslužite uz kriške limuna ili limete.

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