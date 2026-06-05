Losos pripremljen u fritezi na vrući zrak zdravo i ukusno jelo gotovo za manje od 15 minuta. Zahvaljujući kratkom vremenu pečenja, riba ostaje nevjerojatno sočna iznutra, dok izvana dobiva aromatičnu i nježno hrskavu koricu. Odlično se slaže s kuhanim krumpirom, rižom, povrćem na žaru ili svježom sezonskom salatom.
Savjetujemo vam da izvadite filete lososa iz hladnjaka otprilike 30 minuta prije pečenja kako bi se ravnomjernije ispekli i ostali sočniji. Losos se vrlo brzo peče pa već nakon 8 minuta provjerite je li gotov.
Losos iz friteze na vrući zrak - sastojci:
- 4 fileta lososa (ukupno oko 560 g), debljine približno 4 cm
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 žlica mljevene dimljene paprike
- 1 žlica češnjaka u prahu
- 1 žlica luka u prahu
- 1 žlica sušenog origana
- svježe nasjeckani peršin ili korijandar, za posluživanje, po želji
- kriške limuna ili limete, za posluživanje, po želji
Losos iz friteze na vrući zrak - priprema:
- Papirnatim ubrusom lagano posušite filete lososa kako biste uklonili višak vlage. Ako koristite smrznuti losos, prethodno ga potpuno odmrznite u hladnjaku.
- Losos stavite u pliću posudu. Prelijte ga uljem te dodajte dimljenu papriku, češnjak u prahu, luk u prahu i origano.
- Dobro utrljajte začine sa svih strana fileta kako bi se okusi ravnomjerno rasporedili.
- Fritezu na vrući zrak zagrijte na 200 stupnjeva.
- Filete složite u košaru friteze u jednom sloju, bez preklapanja.
- Pecite 8 do 10 minuta, ovisno o debljini fileta. Losos je gotov kada se lako odvaja na listiće vilicom, a površina dobije lijepu zlatnu boju.
- Po želji pospite svježe nasjeckanim peršinom ili korijandrom te poslužite uz kriške limuna ili limete.
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