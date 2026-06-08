Humus s avokadom je moderna, zdrava i oh-tako-fina kombinacija klasičnog humusa i guacamolea. Ovaj kremasti, veganski dip bogat je okusima, brzo se priprema i savršeno se slaže s kruhom, svježim povrćem, čipsom od povrća, dimljenim lososom, mesom... Ma, sa svime. Odličan je izbor za zdravi snack ili kao predjelo na druženjima, a napravit ćete ga za manje od 15 minuta.
Humus s avokadom - sastojci:
- 1 konzerva slanutka (oko 400 g, ocijeđen i ispran)
- 2–3 kockice leda
- 60 ml svježe iscijeđenog soka od limuna
- 2 žlice tahinija
- 2 režnja češnjaka
- ¾ čajne žličice soli
- 2 manja avokada (prerezana, očišćena i oguljena)
- 2 žlice svježeg korijandra (po želji i više za posluživanje)
- maslinovo ulje (za posluživanje)
Humus s avokadom - priprema:
- Ocijeđeni i isprani slanutak stavite u multipraktik. Blendajte dok ne postane sitan, gotovo u prahastu strukturu. Po potrebi nekoliko puta sastružite smjesu sa stijenki posude kako bi se sve ravnomjerno usitnilo.
- Dok uređaj radi, dodajte kockice leda, limunov sok, tahini, češnjak i sol. Blendajte nekoliko minuta dok smjesa ne postane glatka i kremasta. Ovaj korak je ključan za svilenkastu teksturu, stoga budite strpljivi.
- Dodajte avokado i svježi korijandar. Blendajte dok smjesa ne postane potpuno glatka i ujednačene, svijetlozelene boje bez komadića.
- Humus prebacite u zdjelu ili na tanjur, lagano ga razmažite žlicom. Prelijte maslinovim uljem i po želji pospite korijanderom. Poslužite hladno ili na sobnoj temperaturi.
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