Posljednjih mjeseci putovanje avionom postalo je sve nepredvidljivije. Cijene goriva divljaju, aviokompanije sve češće otkazuju linije, a kašnjenja i dodatni troškovi polako postaju normalna stvar. Upravo zato vlak ponovno postaje jedan od najzanimljivijih načina putovanja Europom. Sporiji je od aviona, ali često puno opušteniji, ugodniji i - što je najvažnije, pretvara samo putovanje u dio iskustva.

Iz Zagreba možda ne postoji savršena europska željeznička mreža poput one u Njemačkoj ili Švicarskoj, ali uz malo planiranja vlakom možeš stići do nekih od najljepših gradova Europe. A najbolji dio? Mnoga putovanja uključuju spektakularne panoramske rute kroz Alpe, jezera i male gradove koje iz aviona nikad ne bi vidio.

Ljubljana i Trst: idealna vikend putovanja vlakom

Ako tek ulaziš u svijet putovanja vlakom, Ljubljana je vjerojatno najjednostavnija i najugodnija opcija. Direktna linija iz Zagreba traje oko dva i pol sata, a vlak prolazi kroz mirne krajolike sjeverne Hrvatske i Slovenije. Ljubljana je taman dovoljno mala za vikend, ali dovoljno živa da uvijek imaš osjećaj da se nešto događa uz Ljubljanicu.

Još zanimljivija opcija je Trst. Iako put obično uključuje presjedanje u Ljubljani, cijelo iskustvo ima poseban “old-school Europe” vibe. Trst je idealan za one koji vole kavu, književnost i pomalo melankolične lučke gradove. Kad vlak počne ulaziti prema obali i pojavi se more, putovanje postaje gotovo filmsko.

Beč i Budimpešta: gradovi stvoreni za vlak

Beč je jedan od onih gradova u koje vlakom ima najviše smisla putovati. Put uključuje presjedanje u Sloveniji ili Austriji, ali veze su uglavnom vrlo dobre, a završni dolazak na monumentalni Wien Hauptbahnhof daje osjećaj pravog europskog putovanja.

Slična je priča i s Budimpeštom. Linije između Zagreba i Budimpešte već godinama su popularne među backpackerima i studentima, a mađarska prijestolnica vlakom djeluje puno prirodnije nego avionom. Posebno je zanimljivo putovati uz Balaton, a možete se umjesto Budimpešte zaputiti i do Siófoka koji se nalazi na Balatonu, i ljeti je popularno odredište za sve one koji se žele umjesto mora, okupati na jezeru.

Dobra stvar kod Beča i Budimpešte jest što od tamo praktički počinje malo bolja europska željeznička mreža. Upravo iz tih gradova dalje kreću brzi Railjet i Nightjet vlakovi prema Italiji, Njemačkoj i Švicarskoj.

Venecija i Italija: vlak kao najbolji način dolaska

Do Venecije iz Zagreba najčešće se putuje preko Ljubljane i Villacha, a upravo taj dio kroz austrijske Alpe jedan je od najljepših željezničkih pravaca u ovom dijelu Europe. Put traje dulje nego avionom i autobusom, ali kad vlak počne silaziti prema talijanskim ravnicama i laguni, jasno je zašto ljudi obožavaju ovakav način putovanja. Tako možeš stići do Milana, Genove ili čak Rima. Posebno je zanimljivo što Italija ima jednu od najboljih mreža brzih vlakova u Europi pa od Milana do Rima danas treba manje od tri sata Frecciarossom.

I upravo tu vlak postaje potpuno drugačije iskustvo od aviona. Umjesto aerodroma izvan grada i čekanja prtljage, izlaziš ravno u centru grada.

Salzburg i Zürich: najljepše panoramske rute

Putovanje prema Salzburgu i dalje prema Švicarskoj vjerojatno je među najljepšim željezničkim rutama dostupnima iz Zagreba. Austrijski Railjet vlakovi prolaze kroz planinske krajolike, male alpske gradove i doline koje izgledaju kao razglednice.

Posebno je zanimljiva linija prema Zürichu jer postoji i noćni vlak iz Zagreba prema Zürichu. Navečer sjedneš u vlak, zaspiš negdje nakon Slovenije, a ujutro se budiš okružen švicarskim planinama. To je upravo onaj tip putovanja zbog kojeg ljudi ponovno otkrivaju vlakove. Putovanje više nije gubljenje vremena, nego dio doživljaja.

Strasbourg i Njemačka: Europa koja počinje na tračnicama

Ako nastaviš dalje prema zapadu, vrlo lako možeš doći do Strasbourga, jednog od najljepših gradova na granici Francuske i Njemačke. Najčešća ruta vodi preko Münchena ili Züricha, a upravo taj dio putovanja pokazuje koliko je europska željeznička mreža zapravo povezana.

Kad je riječ o Njemačkoj, München je logična prva postaja. Grad je odlično povezan s Austrijom i Hrvatskom, a od tamo se ICE vlakovima velikim brzinama možeš nastaviti prema Berlinu, Hamburgu ili Kelnu. Njemačka je zapravo idealna zemlja za vlak jer gotovo svaki veći grad ima odlične veze i česte polaske. Upravo ondje najbolje shvatiš koliko je željeznica u nekim dijelovima Europe još uvijek glavni oblik putovanja.

Zašto vlak ponovno postaje budućnost putovanja?

Možda vlak nikad neće biti najbrža opcija (posebno u Hrvatskoj), ali ima nešto posebno u tome da promatraš kako se krajolik polako mijenja kroz prozor. Kod aviona često ni ne osjetiš udaljenost između država, dok vlak zadržava osjećaj prostora i puta.

A u vremenu kad su avionske karte sve skuplje, aerodromi sve stresniji, a pitanje održivosti sve važnije, vlak ponovno počinje djelovati kao vrlo logičan izbor. Posebno iz Zagreba, gdje uz malo organizacije zapravo možeš stići gotovo bilo gdje u Europi.

I možda je baš to najveća čar putovanja vlakom. Nije poanta samo u destinaciji, nego u osjećaju da si stvarno negdje putovao.

Savjet+

Kod putovanja vlakom po Europi najbolje je karte rezervirati što ranije, posebno za popularne linije poput Nightjeta, Railjeta ili talijanskih brzih vlakova. Najpovoljnije cijene često se pojavljuju već dva do tri mjeseca unaprijed, a noćni vlakovi znaju se rasprodati puno prije polaska. Za planiranje ruta najpraktičnije su stranice poput Deutsche Bahn, ÖBB-a ili Trainlinea, gdje možeš usporediti veze, presjedanja i cijene za gotovo cijelu Europu.

