Jednostavan prilog koji će oduševiti sve koje ste pozvali na roštilj, a vama će napokon dati ideju što napraviti s dugo očekivanim rotkvicama. Ako su vam dosadile sirove rotkvice, ova salata otkrit će vam ih u jednom sasvim drugom svjetlu.
Ovu jednostavnu salatu možete lako pripremiti u pećnici ili je napraviti u gusenoj tavi direktno na vatri roštilja. Nećete trebati stalno gledati na povrće, već je dovoljno jednom ili dva puta promiješati ga. Ako radite salatu na tavi, rotkvice stavite par minuta prije od luka i to je to. Uživajte u novim okusima koje biste mogli stalno uvrstiti na roštiljski jelovnik.
Sastojci za slatu od rotkvica:
- 2 vezice rotkvica
- 2 vezice mladog luka
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 žlica limunovog soka
- Sol i papar
- Svježi peršin
Priprema salate od rotkvica:
- Rotkvice operite i narežite na ploške. Mladom luku uklonite vanjsku tanku opnu i narežite na komade dučljine 1 do 2 centimetra. Koristite cijelu stabljiku.
- Zagrijete pećnicu na 200 stupnjeva ili pripremite tavu za prženje. Ako rotkvice i luk pripremate u pećnici, malo ih pokapajte maslinovim uljem posolite i popaprite svježe mljevenim paprom, dobro promiješajte te ih pecite cca 15 minuta. Rotkvice bi trebale lagano omekšati, a luk bi se trebao karameliirati.
- Sve izvadite u posebnu zdjelu i pospite nasjeckanim peršinom te začinite limunovim sokom. Salati možete dodati i dodatke prema želji te je lagano dovršiti prema svom ukusu. Dobar tek!