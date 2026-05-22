Jednostavan prilog koji će oduševiti sve koje ste pozvali na roštilj, a vama će napokon dati ideju što napraviti s dugo očekivanim rotkvicama. Ako su vam dosadile sirove rotkvice, ova salata otkrit će vam ih u jednom sasvim drugom svjetlu.

Ovu jednostavnu salatu možete lako pripremiti u pećnici ili je napraviti u gusenoj tavi direktno na vatri roštilja. Nećete trebati stalno gledati na povrće, već je dovoljno jednom ili dva puta promiješati ga. Ako radite salatu na tavi, rotkvice stavite par minuta prije od luka i to je to. Uživajte u novim okusima koje biste mogli stalno uvrstiti na roštiljski jelovnik.

Sastojci za slatu od rotkvica:

2 vezice rotkvica

2 vezice mladog luka

2 žlice maslinovog ulja

1 žlica limunovog soka

Sol i papar

Svježi peršin

Priprema salate od rotkvica: