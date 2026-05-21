Galerija 6 6 6 6 Pred vama je nova runda pitanja koja traže više od pukog pogađanja. Kao i uvijek, za Punkuferov kviz općeg znanja trebat će vam više od sreće: kvizaško iskustvo, malo logike i pokoja činjenica koju ste slučajno pohranili, iz školskih klupa, kakvog dokumentarca ili neke vatrene rasprave.

Novi kviz vodi vas kroz razna područja i epohe. Neka će vas pitanja odmah “pogoditi”, a na nekima ćete se dugo dvoumiti (ili troumiti). Ne nasjedajte na podvale i trikove, pažljivo čitajte pitanja... i sretno! 😉

<section><h2>Novi kviz općeg znanja: Za one koji ne odustaju (ni) kad je najteže</h2></section><section><h2></h2> <p>Mletačko-osmanska granica uspostavljena kojim mirom sklopljenim 1718. godine uglavnom je i današnja granica između Republike Hrvatske i BiH?</p></section><section><h3></h3> <p>Koji je kineski filozof u svojim djelima “Mengzi”, pisanima u obliku dijaloga, polemizira i sa skepticističkim-hedonizmom Yang Zhua i sa socijalnom-utopijom o općoj ljubavi među ljudima? </p></section><section><h3></h3> <p>“Ići u Canossu” znači poniziti se - otkako je prije gotovo tisuću godina koji njemačko-rimski car ondje čekao tri dana i tri noći na snijegu da dobije oprost od pape Grgura VII.? </p></section><section><h3></h3> <p>Koja je država prva priznala neovisnost SAD-a, 1777. godine, otvorivši svoje luke za američke brodove i pruživši im zaštitu? </p></section><section><h3></h3> <p>Sabor na kojem su hrvatski plemići 1527. g. izabrali nadvojvodu Ferdinanda za hrvatskog kralja održan je u Cetingradu – a on se danas nalazi u kojoj županiji?<br> </p></section><section><h3></h3> <p>Kako se zvao japanski period izolacije od stranaca, koju je provodio Tokugawa šogunat od 1639. do 1853. godine? Naziv doslovno znači "zatvorena zemlja". </p></section><section><h3></h3> <p>Koji je narod osnovao Kartagu 814. g. pr. n. e., šezdesetak godina prije osnutka Rima?</p></section><section><h3></h3> <p>Koja je krvna grupa najzastupljenija u Europi? </p></section><section><h3></h3> <p>U dramatičnom duhu baroka Bernini jr pokrio glavu diva u Fontani četiriju rijeka na rimskoj Piazzi Navoni, navodno da “ne gleda” crkvu Svete Agneze, djelo kojeg njegova suparnika?</p></section><section><h3></h3> <p>U Međunarodnom sustavu mjernih jedinica, baš kao i u hrvatskom Zakonu o mjernim jedinicama, bilijunti dio osnovne jedinice, 10<sup>-12</sup>, označava se kojim predmetkom? </p></section><section><h3></h3> <p>Dok u pravnom svijetu riječ znači nešto sasvim drugo, u onom književnom ekloga je pjesma - s kakvom temom? </p></section><section><h3></h3> <p>Kultni film “Blade Runner” Ridleyja Scotta (1982.) inspiriran je kojim književnim predloškom?</p></section><section><h3></h3> <p>Kojim su jezikom zapisani najstariji indoeuropski, očito pisani, spomenici? Datiraju u 17. stoljeće prije Krista, a pismo je klinasto. </p></section><section><h3></h3> <p>Što na jednostavan i zoran način dokazuje Foucaultovo njihalo, nazvano po francuskom fizičaru Léonu Foucaultu? </p></section><section><h3></h3> <p>Koji splitski glazbenik pjeva stihove: "Di smo ´opće u grad išli / ´vamo pivat´ rere / zaminili lipo selo / za vele hotele? </p></section><section><h2> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"> <strong><span style="font-size:20px;">Trebate još malo proučiti knjige</span></strong><strong><span style="font-size:20px;"> pa pokušati ponovno!</span></strong> </h2> </h2></section><section><h3> <h2></h2> <h2 style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:20px;">Nije loše, ali možete vi to i bolje!</span></strong></h2> </h3></section><section><h3></h3> <p style="text-align:center;"><strong style="font-size:1.5em;"><span style="font-size:20px;">Svaka čast, super! Podijelite kviz s prijateljima!</span></strong></p></section> Quiz Maker - powered by Riddle

