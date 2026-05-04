Ako želite uživati u prekrasnom krajoliku tijekom putovanja na željenu destinaciju, vlak je sjajan izbor. Istina, ovo prijevozno sredstvo nije najbrže rješenje za dolazak na neko odredište, ali nudi priliku da uživate u svakoj sekundi putovanja i da se istinski opustite.
Ovo iskustvo može biti dovedeno na još višu razinu, ako polazite s luksuznih željezničkih postaja, kao što je slučaj s Glavnim kolodvorom u Zürichu.
Upravo je ovaj željeznički kolodvor proglašen najboljim i najluksuznijim izborom u novoj studiji od strane tvrtke AllClear koja je uspoređivala velike željezničke kolodvore diljem svijeta.
Da bi došli do pobjednika u kategoriji najluksuznijeg željezničkog kolodvora analizirali su recenzije njihovih korisnika, kvalitetu čekaonica, ponudu sadržaja - od trgovina do restorana i hotela u blizini.
Zürich Hauptbahnhof (Foto: Shutterstock)
Ispostavilo se da Zürich Hauptbahnhof, odnosno Glavni željeznički kolodvor u Zürichu pruža najbolji premium doživljaj. Ovaj kolodvor izgrađen je još 1847. godine i smatra se najvećim željezničkim čvorištem u Švicarskoj. Iznimno je čist i siguran za gotovo pola milijuna putnika koji svaki dan njime prolaze.
Privlači pažnju i svojim izgledom – ovu pamtljivu neorenesansnu građevinu s grandioznim atrijem projektirao je Jakob Friedrich Wanner, a danas na moćan način spaja detalje povijesne i moderne arhitekture.
Zürich Hauptbahnhof redovito se svrstava na ljestvice najboljih zahvaljujući svojoj središnjoj lokaciji u srcu Züricha, dobroj povezanosti s drugim švicarskim i europskim destinacijama, te zahvaljujući svojoj iznimnoj učinkovitosti i točnosti.
Ima prvoklasnu čekaonicu za putnike koji žele predahnuti ili pričekati vlak, ormariće za prtljagu, pristupačna dizala i lako razumljivu signalizaciju.
Povrh svega, u njegovom sklopu nalazi se i masivni šoping centar – ShopVille s više od 100 trgovina, knjižara, brojnim kafićima i restoranima koji rade 365 dana u godini.
U istraživanju 10 najluksuznijih željezničkih kolodvora tvrtke AllClear Zürich Hauptbahnhof je jedan od četiri visoko ocijenjenih mjesta u Europi, zajedno s Firencze Santa Maria Novellom i Roma Terminijem iz Italije, amsterdamskim Centraalom te Paddingtonom u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Najviše predstavnika s top 10 ljestvice potječe iz Japana. Čak tri željeznička kolodvora iz Zemlje Izlazećeg Sunca se nalaze na ljestvici - željeznički kolodvor iz Osake je smješten na drugom mjestu, Kyoto na trećem i Tokyjo Station na četvrtom mjestu ljestvice.
10 najluksuznijih željezničkih kolodvora na svijetu prema studiji tvrtke AllClear:
- Glavni kolodvor Zürich, Švicarska
- Osaka Station City, Japan
- Kyoto Station, Kyoto, Japan
- Tokyo Station, Tokyo, Japan
- Toronto Union Station, Kanada
- Firenze Santa Maria Novella, Italija
- Amsterdam Centraal, Amsterdam, Nizozemska
- Grand Central Station, New York, SAD
- Paddington, London, Ujedinjeno Kraljevstvo
- Roma Termini, Italija
