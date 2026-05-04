Ako želite uživati u prekrasnom krajoliku tijekom putovanja na željenu destinaciju, vlak je sjajan izbor. Istina, ovo prijevozno sredstvo nije najbrže rješenje za dolazak na neko odredište, ali nudi priliku da uživate u svakoj sekundi putovanja i da se istinski opustite.

Ovo iskustvo može biti dovedeno na još višu razinu, ako polazite s luksuznih željezničkih postaja, kao što je slučaj s Glavnim kolodvorom u Zürichu.

Upravo je ovaj željeznički kolodvor proglašen najboljim i najluksuznijim izborom u novoj studiji od strane tvrtke AllClear koja je uspoređivala velike željezničke kolodvore diljem svijeta.

Da bi došli do pobjednika u kategoriji najluksuznijeg željezničkog kolodvora analizirali su recenzije njihovih korisnika, kvalitetu čekaonica, ponudu sadržaja - od trgovina do restorana i hotela u blizini.

Zürich Hauptbahnhof

Ispostavilo se da Zürich Hauptbahnhof, odnosno Glavni željeznički kolodvor u Zürichu pruža najbolji premium doživljaj. Ovaj kolodvor izgrađen je još 1847. godine i smatra se najvećim željezničkim čvorištem u Švicarskoj. Iznimno je čist i siguran za gotovo pola milijuna putnika koji svaki dan njime prolaze.

Privlači pažnju i svojim izgledom – ovu pamtljivu neorenesansnu građevinu s grandioznim atrijem projektirao je Jakob Friedrich Wanner, a danas na moćan način spaja detalje povijesne i moderne arhitekture.

Zürich Hauptbahnhof redovito se svrstava na ljestvice najboljih zahvaljujući svojoj središnjoj lokaciji u srcu Züricha, dobroj povezanosti s drugim švicarskim i europskim destinacijama, te zahvaljujući svojoj iznimnoj učinkovitosti i točnosti.

Ima prvoklasnu čekaonicu za putnike koji žele predahnuti ili pričekati vlak, ormariće za prtljagu, pristupačna dizala i lako razumljivu signalizaciju.

Povrh svega, u njegovom sklopu nalazi se i masivni šoping centar – ShopVille s više od 100 trgovina, knjižara, brojnim kafićima i restoranima koji rade 365 dana u godini.

U istraživanju 10 najluksuznijih željezničkih kolodvora tvrtke AllClear Zürich Hauptbahnhof je jedan od četiri visoko ocijenjenih mjesta u Europi, zajedno s Firencze Santa Maria Novellom i Roma Terminijem iz Italije, amsterdamskim Centraalom te Paddingtonom u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Najviše predstavnika s top 10 ljestvice potječe iz Japana. Čak tri željeznička kolodvora iz Zemlje Izlazećeg Sunca se nalaze na ljestvici - željeznički kolodvor iz Osake je smješten na drugom mjestu, Kyoto na trećem i Tokyjo Station na četvrtom mjestu ljestvice.

10 najluksuznijih željezničkih kolodvora na svijetu prema studiji tvrtke AllClear:

Glavni kolodvor Zürich, Švicarska Osaka Station City, Japan Kyoto Station, Kyoto, Japan Tokyo Station, Tokyo, Japan Toronto Union Station, Kanada Firenze Santa Maria Novella, Italija Amsterdam Centraal, Amsterdam, Nizozemska Grand Central Station, New York, SAD Paddington, London, Ujedinjeno Kraljevstvo Roma Termini, Italija

