Galerija 13 13 13 13 Nekadašnja naselja rimske vojske utvrđena kulama i bedemima građena su mahom na vrhovima brežuljaka. Kaštele su u srednjem vijeku gradili feudalci kao obrambene utvrde usred svojih posjeda. Podizali su ih na strateški važnim položajima, na nedostupnu terenu u blizini potoka, rijeka ili izvora vode. Bili su građeni od kamena, a sastojali su se od glavne kule, zidina, zgrade za stanovanje, gospodarskih prostorija i otvorenog dvorišta. Kad se pojavilo vatreno oružje, važnost im je opala jer su topovi lako rušili njihove uske i visoke četvrtaste kule. Neke su utvrde tada napuštene, a odbjeglo je stanovništvo u blizini podiglo naselja koja su se kasnije pretvorila u gradove.

Pazin

Očaravajući grad starih kamenih kuća, vijugavih uličica i romantičnih istarskih konoba, nalazi se na granici sive i crvene Istre, u središtu poluotoka. Njegov je kaštel najveća i najbolje očuvana istarska utvrda - uzdiže se na visokoj okomitoj stijeni iznad duboka ponora, na mjestu gdje rijeka Pazinčica ponire u Pazinsku jamu. I pisca Julesa Vernea privukao je opis toga fantastičnoga mjesta pa je svoga junaka Mathiasa Sandorfa zatočio u pazinskoj tamnici a potom mu pomogao da iz nje pobjegne kroz Pazinsku jamu. Zanimljivo je da Jules Verne nikad nije vidio Pazinsku jamu uživo - o njoj je samo čitao. Pazinska utvrda tj. kaštel i danas dočekuje putnike i goste na zapadnom dijelu grada. Ovdje imate priliku šetati poučnom stazom, spustiti se ziplineom i istraživati špilju koja skriva dva jezera. Odlučite li se za ugodnu šetnju, kroz jamu vodi poučna pješačka staza malo dulja od jednog kilometra. Uz stazu su postavljene edukativne ploče uz pomoć kojih ćete otkriti više o svijetu krša, biljaka i legendi koje ga okružuju.

U blizini Pazina, pored naselja Floričići nedaleko od Pićna nalazi se jedan od najljepših slapova u Istri. Sa svojih 25 metara i tirkiznim jezercem koji se stvara u podnožju, slap Sopot idealno je mjesto za izlet i uživanje u prirodi. Do njega ćete najlakše doći iz mjesta Floričići, s glavne ceste Pazin – Labin. Skreće se u mjestu Zajci, prateći putokaz za Jakomiće i Šviće. Slap je najbolje posjetiti nakon obilnih kiša, u jesen, zimu ili proljeće jer tada ima najviše vode, a i nije previše vruće za pješačenje.

Pazin - 1 (Foto: Shutterstock)

Grad na gori

Motovun je zacijelo najpoznatiji istarski srednjovjekovni gradić. Sagrađen je na vrhu strma brežuljka nad dolinom rijeke Mirne i opasan zidinama. Još u prapovijesnim vremenima, u vrijeme ilirskih i keltskih plemena, ovdje su stajale utvrde pod zajedničkim nazivom Montana, što na keltskom znači grad na gori. Iako povijest grada započinje prije rimskog vremena, Motovun je najpoznatiji po svojim srednjovjekovnim obilježjima. Vanjske zidine, unutarnji prsten iz 13. i 14. stoljeća, podgrađe i lapidarij, samo su neki od dijelova ovog predivnog mjestašca. Najzanimljivija građevina je crkva sv. Stjepana koja se nalazi na gradskome trgu, a uz samu crkvu je i zvonik kula iz 13. stoljeća. Malo je poznato da je na istom mjestu u kasnoj antici bila starokršćanska bazilika, još veća no što je današnja crkva sv. Stjepana. Uz Motovun se veže i legenda o divu Velom Joži o kojem se raspisao Vladimir Nazor, a poznat je i po svojoj šumi u kojoj se skrivaju blaga pod zemljom. Motovunska šuma najveća je očuvana primorska autohtona šuma tvrdoga lisnatoga drveća u Hrvatskoj. Prostire se duž doline rijeke Mirne i najpoznatije je stanište tartufa – skupocjenih podzemnih gljiva koje otkrivaju dresirani psi. Ovdje je pronađen bijeli tartuf težak čak 1,31 kg, koji je kao najveći na svijetu ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.

Zvjezdani Višnjan

Višnjan nije ime dobio po višnjama - ime mu vjerojatno dolazi od latinske riječi vicianus, što znači "u blizini" jer je to u prošlosti bio najbliži posjed Poreča. Slavu mu je donijela njegova zvjezdarnica, koja se ubraja među najplodnije na svijetu. U samo nekoliko godina odavde je otkriveno i zabilježeno gotovo dvije tisuće asteroida, a mnogi od njih nose hrvatska imena. Iz Višnjana su otkrivena i tri kometa.

No zbog sve jačeg svjetlosnog onečišćenja, 2017. zvjezdarnica se preselila na novu lokaciju, tri kilometra od Višnjana, na brdu Tičan. Odvede li vas put do Višnjana, prošećite od kamenog sata u Parku Antuna Korlevića prema ulicama starog dijela grada. U podnožju brežuljka vidjet ćete gotičku crkvicu sv. Antona pa krenite dalje do gradskih vrata ukrašenih venecijanskim lavom, sve do starogradskog trga dijelom opasanog drevnim zidinama - krase ga 27 metara visok zvonik, gradska loža, šterna te crkva sv. Kvirika i Julite.

Višnjan (Foto: Shutterstock)

Najmanji na svijetu

Hum je utvrđeni gradić koji se uzdiže na usamljenu brežuljku iznad izvorišta rijeke Mirne. Zauzima vrlo malu površinu pa je poznat kao "najmanji grad na svijetu". No bez obzira na svoju veličinu, Hum može štošta ponuditi: ondje završava Aleja glagoljaša, cesta koja vodi od Roča, duga oko sedam kilometara. Ondje je podignuto deset kamenih spomenika posvećenih glagoljici i glagoljašima. Među njima su Stup Čakavskog sabora izveden u obliku glagoljičkog slova S, zatim Stol Ćirila i Metoda, pa Sijelo Klementa Ohridskoga s katedrom okruženom sa osam stolaca i dr. Završava bakrenim Gradskim vratima u Humu na kojima su prikazani radovi u polju za svaki mjesec u godini.

Prema legendama, najmanji grad na svijetu nastao je u vrijeme kada su divovi gradili gradove u dolini Mirne. Kada su potrošili gotovo sav kamen koji su imali, ostatak su iskoristili za Hum. Ljupki istarski gradić prvi se put spominje 1102. godine. Njegove zidine branile su ga od napada Mlečana i Turaka, a zapadna gradska vrata jednom godišnje se svečano otvaraju, kada se bira gradski poglavar, odnosno župan. Svečanost se obilježava svake godine, kada dvanaest mjesnih sudaca proglašava novog župana uz vino, sir i domaći kruh, kao i zabavu koja slijedi nakon toga.

Domaća hrana i piće neraskidivi su od humske tradicije, a posebno mjesto na stolovima ima biska, rakija s imelom koja potječe iz Huma. Volite li rakiju, navratite na godišnju smotru, koja se održava krajem listopada. Hum je slikovit u svako doba godine, a mnogima je najbolje od svega što ondje uvijek vlada mir. Posjetitelji ga obilaze i ljeti i zimi, kupuju glagoljaške suvenire, istražuju gradski muzej, dive se pogledima i istražuju istarsku kuhinju u Humskoj konobi.

Labin - 8 (Foto: PR)

Pobunjeni Labin

Labin je sagrađen na uzvisini nedaleko od mora a potom se proširio i izvan gradskih zidina. Stari dio grada obiluje crkvama i palačama a u današnje je vrijeme poznat kao grad umjetnika. U njegovu se podnožju razvilo novo naselje Podlabin, osobito zahvaljujući otvaranju rudnika ugljena. Godine 1920. Labin je, zajedno s cijelom Istrom, bio izručen Kraljevini Italiji. Zbog pojačane talijanizacije i teškog položaja rudari su se pobunili i preuzeli upravu nad rudnikom. Taj je pokret poznat kao Labinska republika. Oružana pobuna rudara bila je prva organizirana antifašistička pobuna na svijetu i prvi socijalistički eksperiment radničkog samoupravljanja na Mediteranu. Rudari su, nakon objave štrajka, zauzeli rudnik te organizirali samoupravu i branili se oružjem, nastavivši proizvodnju i prodaju ugljena za sebe.

"Labinska republika" trajala je samo 37 dana, a hrabrim rudarima u čast i sjećanje podignut je spomenik. Nakon zatvaranja ugljenokopa napuštena rudarska okna postala su turistička atrakcija. Osim povijesti i kulture, ovaj kutak Istre poslastica je i za ljubitelje prirode. S više od 250 kilometara pješačkih i biciklističkih staza, Labinština predstavlja idealno odredište za sve ljubitelje dugih šetnji i istraživanja prirodnih ljepota. Okružen bujnim zelenilom i slikovitim brežuljcima, Labin je bogat pješačkim stazama koje vode kroz netaknute šume, preko zelenih livada i uz vinograde otkrivajući pritom čarobne vidike i pogled na Kvarnerski zaljev i otoke Krk, Cres i Lošinj.

