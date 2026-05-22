Pečena piletina sinonim je za nedjeljni ručak, a za one nedjelje kada ste spremni malo se odmaknuti od tradicije, donosimo recept koji nas je osvojio na prvu.

Komadi piletine kratko se zapeku na tavi pa se dovršavaju u pećnici, a fini sokovi od pečenja i ukusne marinade savršeno idu i uz pečeni krumpir i uz pire i uz pečeno povrće. Dobar tek!

Nedjeljna piletina - sastojci: 1 pile od oko 1,8 kg, narezano na 8 komada i posušeno papirnatim ručnicima

1 žlica senfa

1 žlica sušenog origana

1 1/2 čajne žličice soli

1 čajna žličica mljevene paprike

1/2 čajne žličice crnog papra

1/2 čajne žličice češnjaka u prahu

30 ml maslinova ulja

30 g maslaca

1 žlica glatkog brašna

240 ml pilećeg temeljca

sol, po želji Nedjeljna piletina - priprema Komade piletine premažite senfom sa svih strana. U manjoj zdjeli pomiješajte origano, sol, mljevenu papriku, papar i češnjak u prahu. Piletinu stavite u veću vrećicu za zamrzavanje ili posudu s poklopcem, dodajte mješavinu začina i dobro protresite ili izmiješajte kako bi svaki komad bio ravnomjerno obložen. Ostavite u hladnjaku najmanje 1 sat, a možete i do 4 sata. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. većoj tavi koja može ići u pećnicu zagrijte maslinovo ulje i maslac na srednje jakoj vatri. Kada se maslac otopi, složite komade piletine kožicom prema dolje. Pecite bez okretanja 6 do 7 minuta, dok kožica ne postane lijepo zlatna i hrskava. Zatim okrenite komade tako da kožica bude okrenuta prema gore. Tavu prebacite u zagrijanu pećnicu i pecite još 20 do 25 minuta. Izvadite piletinu na tanjur i ostavite da se odmori 10 minuta. Tijekom odmora temperatura će se dodatno podići, a meso ostati sočno. Tavu sa sokovima od pečenja vratite na srednju vatru. Dodajte brašno i miješajte oko 1 minute dok lagano ne porumeni i zamiriše. Postupno ulijevajte pileći temeljac neprestano miješajući pjenjačom kako biste dobili gladak umak bez grudica. Kuhajte još oko 2 minute dok se umak lagano ne zgusne. Po potrebi dodatno posolite. Poslužite pečenu piletinu prelivenu toplim umakom.

