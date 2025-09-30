Ako u austrijskoj prijestolnici postoji mjesto koje spaja duh grada, tradiciju, modernu gastronomiju i boje svjetskih kuhinja, onda je to svakako slavna bečka tržnica Naschmarkt. Smjestila se u ulici Wienziele, te već više od 200 godina (točnije od 1820.) nosi današnji naziv. Privlači jednako lokalce i turiste, a danas je obilaze svi oni koji žele doživjeti razne okuse hrane koje Beč nudi, ali i upoznati gastro kulturu grada. I sam se dobro sjećam trenutka kad sam po prvi put zakoračio u to carstvo raznih jezika i okusa, jednostavno se teško odlučiti gdje prije baciti oko. Stoga, kad me god put nanese u Beč, obavezno u itinerar dodam i ovu tržnicu.

Bogata povijest

Prvi spomen Naschmarkta datira još iz 16. stoljeća, a tad je bila poznata pod nazivom Aschenmarkt, te se na njoj prvenstveno trgovalo mlijekom i drugim osnovnim namirnicama. No, kako je grad rastao, krajem 18. stoljeća ova tržnica je postala broj jedan u gradu, te su Bečani na njoj kupovali voće i povrće, ribe, začine…

Okusi cijelog svijeta

A danas? Danas Naschmarkt broji više od 170 štandova, trgovina, ali i restorana. Ovdje nema čega nema – svježeg voća i povrća, domaćih austrijskih suhomesnatih delikatesa, egzotičnih indijskih začina, maslina iz Grčke i Španjolske, korejskih i japanskih delicija… Ukratko, tržnica nudi doslovno okuse cijelog svijeta, sve što vam padne na pamet, vjerojatno ćete ovdje i naći.

Orijentalni štandovi privući će vas snažnim i intenzivnim mirisima, te ćete teško odoljeti curryjima, falafelima i sličnom, a posebna preporuka ide za štand „Dr. Falafel“. No, ako želite nešto lakše, tu je i mediteranska ponuda, pa jedna plata sira kombinirana s maslinovim uljem i vinom, svakako će dobro doći. Naravno, ne fale ni sushi ni ramen, a kakav bi to posjet Beču bio da u ponudi nema i dobrog starog bečkog odreska…

Bečani ovdje rado stižu na kavu, brunch ili čašu vina, a ljeti cijela tržnica odaje dojam velikog otvorenog restorana.

A subota nosi…

Ako se zateknete subotom, moguće je da ćete ovdje provesti cijeli dan. Naime, odmah do tržnice subotom se održava Flohmarkt, jedan od najpoznatijih europskih „buvljaka“. Ako ste mislili da je Britanac pun antikviteta, iznenadit ćete se. A uz antikvitete tu su i vinil ploče, retro odjeća i nakit, te mnoge druge stvari koje će vas transportirati u neko davno svršeno vrijeme…