Domaći ukiseljeni luk dat će novu dimenziju svakom burgeru, sendviču, roštilju i salati. Pripremit ćete ga za samo 10 minuta, i to bez kuhanja, pasterizacije i ostalih komplikacija. Rezultat je osvježavajuće hrskav i lagano sladak luk pun okusa.

Dovoljna vam je staklenka, nekoliko osnovnih sastojaka iz smočnice i, istina, malo strpljenja. Nakon samo dva do tri dana dobit ćete domaći ukiseljeni luk koji će se savršeno slagati s mesom s roštilja, kobasicama, burgerima, tortiljama... niz nastavite sami kad ga probate – uz sve.

Ukiseljeni luk - sastojci: 3 srednja crvena luka

1 žlica soli

1½ žlica šećera

240 ml alkoholnog ili vinskog octa

240 ml vode Ukiseljeni luk - priprema: Ogulite crveni luk i odrežite krajeve. Narežite ga na tanke ploške – ne pretanke kako bi ostao hrskav, ali ni predebele. Narezani luk rasporedite u čistu steriliziranu staklenku od 500 ml s poklopcem koji dobro prianja. Pospite sol i šećer preko luka, zatim ulijte ocat i vodu tako da luk bude potpuno prekriven tekućinom. Dobro zatvorite staklenku i nekoliko puta protresite kako bi se šećer i sol otopili. Ostavite staklenku na sobnoj temperaturi 2 do 3 dana, dalje od izravnog sunca. Jednom dnevno kratko protresite sadržaj. Nakon dva do tri dana premjestite staklenku u hladnjak. Luk je tada spreman za posluživanje, a okus će s vremenom postati još intenzivniji.

