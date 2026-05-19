Popečci od tikvica i fete puni su okusa, pripremaju se jednostavno i možete ih poslužiti kao predjelo ili međuobrok, prilog ili laganu večeru. Izvana su hrskavi i zlatni, a iznutra mekani i puni mediteranskih aroma.

Posebnu svježinu daje im kremasti umak od avokada i limete koji ćete pripremiti za svega nekoliko minuta, a doživljaj će biti - mmm. Dobar tek!

Popečci od tikvica i feta sira - sastojci: 2 srednje tikvice, naribane

3 mlada luka, tanko narezana

25 g svježeg peršina, grubo nasjeckanog

4 žlice svježeg kopra, nasjeckanog

1 veliko jaje

1 žumanjak

75 g glatkog brašna

sol

svježe mljeveni papar

115 g fete, izmrvljene

60 ml ulja

60 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja

krupna sol, za posluživanje Za umak od avokada 2 zrela avokada

3 žlice svježe cijeđenog soka limete

1 čajna žličica ekstra djevičanskog maslinovog ulja

½ čajne žličice soli Popečci od tikvica i feta sira - priprema: Naribane tikvice stavite u čistu kuhinjsku krpu i posolite prstohvatom soli. Dobro ih stisnite kako biste uklonili što više tekućine. Ponovite nekoliko puta. Ocijeđene tikvice prebacite u veću zdjelu pa dodajte mladi luk, peršin, kopar, jaje i žumanjak. Dodajte brašno i lagano promiješajte kako se ne bi stvorile grudice. Posolite i popaprite po ukusu, zatim nježno umiješajte izmrvljenu fetu. U velikoj tavi zagrijte polovicu ulja repice i polovicu maslinovog ulja na srednje jakoj vatri. Žlicom stavljajte male hrpice smjese u tavu, ostavljajući razmak između njih. Lagano ih spljoštite pa pecite 1,5 do 2 minute sa svake strane, dok ne postanu zlatno-smeđe i hrskave. Pečene popečke prebacite na tanjur obložen papirnatim ručnicima. Po potrebi dodajte još ulja i ispecite ostatak. Umak od avokada U sjeckalici ili blenderu izmiksajte avokado, sok limete, maslinovo ulje i sol dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu nalik gustom jogurtu.

