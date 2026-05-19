Popečci od tikvica i fete puni su okusa, pripremaju se jednostavno i možete ih poslužiti kao predjelo ili međuobrok, prilog ili laganu večeru. Izvana su hrskavi i zlatni, a iznutra mekani i puni mediteranskih aroma.
Posebnu svježinu daje im kremasti umak od avokada i limete koji ćete pripremiti za svega nekoliko minuta, a doživljaj će biti - mmm. Dobar tek!
Popečci od tikvica i feta sira - sastojci:
- 2 srednje tikvice, naribane
- 3 mlada luka, tanko narezana
- 25 g svježeg peršina, grubo nasjeckanog
- 4 žlice svježeg kopra, nasjeckanog
- 1 veliko jaje
- 1 žumanjak
- 75 g glatkog brašna
- sol
- svježe mljeveni papar
- 115 g fete, izmrvljene
- 60 ml ulja
- 60 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- krupna sol, za posluživanje
Za umak od avokada
- 2 zrela avokada
- 3 žlice svježe cijeđenog soka limete
- 1 čajna žličica ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- ½ čajne žličice soli
Popečci od tikvica i feta sira - priprema:
- Naribane tikvice stavite u čistu kuhinjsku krpu i posolite prstohvatom soli. Dobro ih stisnite kako biste uklonili što više tekućine. Ponovite nekoliko puta.
- Ocijeđene tikvice prebacite u veću zdjelu pa dodajte mladi luk, peršin, kopar, jaje i žumanjak.
- Dodajte brašno i lagano promiješajte kako se ne bi stvorile grudice. Posolite i popaprite po ukusu, zatim nježno umiješajte izmrvljenu fetu.
- U velikoj tavi zagrijte polovicu ulja repice i polovicu maslinovog ulja na srednje jakoj vatri.
- Žlicom stavljajte male hrpice smjese u tavu, ostavljajući razmak između njih. Lagano ih spljoštite pa pecite 1,5 do 2 minute sa svake strane, dok ne postanu zlatno-smeđe i hrskave.
- Pečene popečke prebacite na tanjur obložen papirnatim ručnicima. Po potrebi dodajte još ulja i ispecite ostatak.
- U sjeckalici ili blenderu izmiksajte avokado, sok limete, maslinovo ulje i sol dok ne dobijete glatku i kremastu teksturu nalik gustom jogurtu.
