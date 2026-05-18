Galerija 1 1 1 1 Za proljetni i sunčani tjedan odlučili smo kuhati ukusna proljetna jela za koje vam ne treba puno truda, vremena, a ni sastojaka. Jest ćemo fina i lagana jela koja ne padaju teško na želudac, a koja istovremeno dobro zasićuju.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s fleksibilnom zdjelom na bazi kvinoje, kuhanog slanutka i povrća koju možete prilagoditi sadržaju hladnjaka i vlastitim željama, a koja može biti i sjajna priprema za užinu na poslu kroz cijeli tjedan.

Pripremit ćemo i neodoljivu tjesteninu s tikvicama, sirom i limunom koja se nameće kao odličan ručak ili večera i proljetno varivo s graškom i piletinom. S vama ćemo podijeliti i još jedan fini recept u kojemu je losos glavna zvijezda.

Tjestenina s ricottom i limunom (Foto: Shutterstock)

Za ljubitelje slatkog tu je tiramisu s jagodama, a za nedjeljni ručak radimo piletinu na francuski.

Ponedjeljak, 18.5. - Proteinska salata sa slanutkom i kvinojom

Proteinska salata na bazi slanutka, kvinoje i povrća sjajan je izbor za ponijeti na posao, ali i pojesti kod kuće. Obiluje bjelančevinama biljnog porijekla, svježa je, ukusna i može potrajati nekoliko dana u hladnjaku. Štoviše, okus je bolji što duže stoji u hladnjaku.

Ovo jelo možete i prilagoditi vlastitim željama te stanju u hladnjaku i smočnici. Umjesto orašastih plodova možete dodati sjemenke, grožđice možete zamijeniti sušenim šljivama ili marelicama, a naribanu mrkvu – sa sitno nasjeckanim stapkama brokule.

Utorak, 19.5. - Proljetna tjestenina s tikvicama

Proljetna tjestenina s tikvicama, ricottom i limunom sjajan je izbor za lagani ručak ili večeru u proljeće i ljeto. Da biste je napravili ne treba vam puno sastojaka, ni vremena, a zadovoljit će ukuse mnogih.

Aguadito de pollo (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 20.5. - Varivo od piletine i graška

Aguadito de pollo peruansko je jelo s piletinom, rižom i graškom kojoj dodatnu dubinu okusa daje kombinacija korijandera, čili papričica, luka, češnjaka i soka od limete. Baš je osvježavajuće i fino, a možete je napraviti prema ovom receptu.

Četvrtak, 21.5. - Gruzijska pizza

Kačapuri je jedno od najpoznatijih jela gruzijske kuhinje - riječ je o tijestu punjenim sirom koje osvaja na prvi zalogaj. Mi vam za danas predlažemo verziju za kačapuri u obliku brodića s pečenim jajetom na vrhu.

Adžarski kačapuri (Foto: Shutterstock)

Petak, 22.5. - Losos u jogurtu

Jednostavni recepti s lososom sjajan su izbor za petak – ovaj u marinadi od grčkog jogurta, harisse i limete pravo je zadovoljstvo za pripremiti i pojesti. Ima lagano pikantan okus, a peče se u pećnici.

Subota, 23.5. - Tiramisu od jagoda

Iskoristite sezonu jagoda i napravite lagan, kremast i osvježavajući desert koji inspiraciju pronalazi u klasičnom talijanskom tiramisuu, ali s voćnim zaokretom. Piškote se umjesto u kavu umaču u sirup od meda, đumbira i kamilice, a potom premazuju kremom od mascarponea, džemom od jagoda i ovim svježim voćem.

Tiramisu s jagodama (Foto: Shutterstock)

Nedjelja, 24.5. - Piletina na francuski

Piletina na francuski podrazumijeva tanko narezana pileća prsa koja se najprije uvaljaju u brašno, zatim u jaja i kratko prže na tavi, a završavaju u bogatom umaku od maslaca, limuna i bijelog vina ili sherryja. Chicken francese, chicken française ili chicken francois neki su od naziva ovog jela koja sugeriraju francusko porijeklo, no osmislili su ga talijanski imigranti u SAD-u, koji su izvorno pripremali sličnu verziju s teletinom. Imamo recept!

