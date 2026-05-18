Galerija 1 1 1 1 Temperature polako rastu, te je stiglo vrijeme za planiranje godišnjeg. Postoje neka mjesta toliko popularna, da kad ih ugledamo na Instagramu, željeli bismo se odmah tamo teleportirati. Među njih svakako spadaju Hvar, kao i Amalfijska obala. No, kad konobar donese račun za Aperol koji ste popili u društvu bolje polovice i shvatite da isti stoji kao pola mjesečne rate kredita, oduševljenje dijelom splasne. Ipak, i dalje ima ljudi koji sve to plaćaju, i dalje su navedene destinacije prepune turista, ali Europa nudi puno više od toga, a mi vam donosimo i neka druga odredišta vrijedna pažnje.

Ksamil (Albanija)

Iako nije otok, već selo na jugu Albanije, odmah nedaleko obale nalaze se četiri zgodna otočića, pa je zaslužio biti na ovom popisu. I dok su Maldivi dostupni samo onima s dubokim džepom, kad pošaljete prijateljima, koji ne znaju gdje se odmarate, sliku odavde, pomislit će da ste na Maldivima. Pijesak je bijel, more je tirkizno, a spomenuti obližnji otočići izgledaju kao scenografija iz filma. Cijene? I više no popularne, pa ćete ovdje ručak za dvoje često platiti kao dva sendviča na nekim razvikanim mjestima…

Ischia (Italija)

Dok se more turista sudara u uskim ulicama Caprija, odmah preko puta nalazi se Ischia. Ovaj vulkanski otok ima sve: termalne izvore, dvorce na hridima i male ribarske gradiće koji izgledaju identično onima na Amalfijskoj obali. Razlika? Ovdje još uvijek možete popiti kavu na rivi, a da vas nitko ne pita planirate li ostaviti napojnicu u iznosu dnevnice. Smještaj i hrana su i do 40% povoljniji nego na Capriju, a ako vas uhvati želja za bijegom u neki grad, trajekt do Napulja vozi tek sat vremena.

Milos (Grčka)

I dok Santorini ima plave kupole, Milos se doslovno može pohvaliti kako ima Mjesečevu površinu. Naime, plaža Sarakiniko s bijelim vulkanskim stijenama izgleda kao da ste sletjeli na drugi planet, pa ćete se čim stupite na nju, vrlo lako moguće sjetite Neila Armstronga ili Buzza Aldrina. Dok na Santoriniju plaćate "pogled na zalazak sunca", na Milosu ćete potrošiti puno manje za mir, kristalno čisto more i ribarska sela s kućicama ukopanim u stijene (tzv. syrmata). Naravno, jasno je da su za razliku od Santorinija cijene znatno niže, ali jednako je važno i da ovdje nema nesnosnih gužvi.

Gozo (Malta)

Ako volite litice, povijest koja vrišti iz svakog kamena i barokne gradiće, Gozo je vaša sljedeća destinacija. Manji i zeleniji brat Malte nudi šarm prošlih vremena bez onog kaosa koji vlada u Valletti. Ovdje su cijene povoljnije, a more je toliko čisto da na otok rado pristižu ronioci iz cijelog svijeta. Svakako posjetite i solane na sjeveru otoka, na trenutak ćete pomisliti da ste zalutali u neki SF film…

Cres (Hrvatska)

I za kraj, jedan otok iz Lijepe Naše, jer kakav bi to uopće popis bio bez makar jednog hrvatskog otoka? Ovdje zaboravite na partije do zore i sređivanje da izgledate što ljepše. Cres je otok za one koji traže sirovu ljepotu i mir. Njegove plaže, poput one ispod mjesta Lubenice, redovito završavaju na listama najljepših na svijetu, a izgledaju kao da ste negdje na dalekom jugu Italije ili u skrivenim uvalama Korzike. Dodatno, fino ćete i jesti i piti, a pritom nećete morati ni dići kredit, ni prodati stan. Cres je kad razmislimo – sinonim za pravi odmor.