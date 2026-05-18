Revithia je tradicionalno grčko jelo od slanutka koje se priprema diljem Grčke, posebno u domaćim tavernama i obiteljskim kuhinjama. Ovo rustikalno mediteransko varivo pokazuje kako nekoliko osnovnih sastojaka može stvoriti duboki bogat okus. U ovoj verziji recepta dolazi gusto i izmiksano, ali sretat ćete različite izvedbe – rijetke poput juhe i one koje se ne blendaju...

U ovoj pojednostavljenoj verziji koristi se svega nekoliko namirnica iz smočnice: slanutak, luk, mrkva, češnjak i maslinovo ulje. Posebnu punoću jelu daje mala količina miso paste koja pojačava okus bez dominacije nad ostalim sastojcima. Poslužite uz komad hrskavog kruha, malo limuna i kvalitetno maslinovo ulje.

Grčko varivo od slanutka - sastojci: 1 manji žuti luk, narezan na tanke ploške

340 g mrkve, grubo narezane

2 režnja češnjaka, nasjeckana

4 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

2 čajne žličice soli

480 g ocijeđenog slanutka iz konzerve

45 g miso paste

240 ml tople vode

2 čajne žličice suhog origana (po želji)

1 žlica svježeg kopra, sitno nasjeckanog (po želji)

kriške limuna, maslinovo ulje, grčki jogurt (za posluživanje, po želji) Grčko varivo od slanutka - priprema: U većem loncu zagrijte 3 žlice maslinovog ulja na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i 1 čajnu žličicu soli pa pirjajte oko 7 minuta dok luk ne omekša i postane staklast. Dodajte mrkvu, češnjak, origano ako ga koristite i preostalu 1 žlicu maslinovog ulja. Pirjajte još oko 2 minute dok povrće ne zamiriše. Dodajte slanutak, miso pastu razmućenu u toploj vodi i ostatak soli. Ulijte još toliko vode da svi sastojci budu prekriveni otprilike 2 do 3 cm. Smanjite vatru na srednje laganu i kuhajte djelomično poklopljeno oko 30 minuta, dok mrkva potpuno ne omekša, a okusi se povežu. Po potrebi dodatno posolite. Kada je varivo kuhano, kutlačom izvadite otprilike polovicu sadržaja lonca i prebacite u blender. Miksajte dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu pa vratite natrag u lonac. Kuhajte još 20 do 30 minuta na laganoj vatri bez poklopca, uz povremeno miješanje, dok se varivo ne zgusne i dobije bogatu, kremastu teksturu. Revithiju poslužite toplu uz obilno maslinovo ulje i kriške limuna. Po želji dodajte žlicu grčkog jogurta i malo svježeg kopra.

