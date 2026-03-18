Galerija 9 9 9 9 Kad pomislite na Italiju, vjerojatno vam na pamet padaju Napulj, Palermo, Rim, Firenca ili Venecija. No, ako želite doživjeti Italiju koja nije popeglana razglednica za turiste, možete krenuti prema Liguriji. Genova je grad kontrasta, s jedne strane donosi predivne palače pod zaštitom UNESCO-a, a s druge najuže uličice koje ste ikada vidjeli, miris svježe pečene focaccie i sumnjivijih stanovnika koji vrijeme ležerno provode na ulicama ne obazirajući se na ništa oko sebe. Glavna zvijezda Genove je njezina stara jezgra, najveća cjelovita srednjovjekovna jezgra u Europi. Lokalci te uske uličice zovu "caruggi". Neke su toliko uske da raširenim rukama možete dotaknuti zgrade s obje strane, a sunce u njih prodire tek na nekoliko minuta u podne. To je mjesto gdje se još uvijek suši veš iznad vaših glava, a na vama je jedini zadatak paziti da vas skuteri ne povoze.

Iako se precizne granice ponekad spore, genoveški Centro Storico (stara jezgra) prostire se na otprilike 113 hektara (oko 1,13 kvadratnih kilometara). Iako to na papiru ne zvuči golemo, zbog nevjerojatne gustoće gradnje, to je jedan od najgušće naseljenih povijesnih centara na svijetu. Procjenjuje se da u starom gradu postoji više od tisuću uličica, prolaza i trgova. Mreža je toliko gusta da je u srednjem vijeku služila kao savršen obrambeni mehanizam - neprijateljska vojska koja bi ušla u grad doslovno bi se izgubila u slijepim ulicama i uskim grlima gdje su ih stanovnici mogli gađati s prozora.

Mi smo u srcu starog grada proveli više dana po nekoliko sati, i rijetko smo završili na istom mjestu, a realno, ako imate vremena, u ovim uličicama možete danima istraživati nešto novo. Ono što odmah upada u oči je nevjerojatna raznolikost ljudi. Dok su glavne rute sigurne i pune turista, važno je napomenuti da se vizura grada drastično mijenja iz ulice u ulicu. Neke su ulice rezervirane za stare zanatlije, druge za afričke restorane, a treće su ostale vjerne mračnoj prošlosti luke. U pojedinim ulicama možete pronaći i djelatnice najstarijeg zanata na svijetu, no savjetujem da ih jednostavno zaobiđete. Ne preporučuje se po noći previše izlaziti iz većih i popularnijih ulica, jer manji prolazi duboko u labirintu mogu biti zaista neugodni, pa čak i opasni.

Šetajući starim gradom, na uglovima zgrada primijetit ćete stotine malih osvijetljenih oltara s kipovima svetaca. U prošlosti su oni imali i vrlo praktičnu svrhu - prije uvođenja ulične rasvjete, to su bila jedina mjesta koja su bacala malo svjetla na mračne "carugge", čineći ih sigurnijima za noćni prolaz.

Lov na gastronomska iskustva

Kad ogladnite, zaboravite na fensi restorane. U Genovi se najbolje jede s nogu. Svratite u neku od lokalnih sciamadda (nazvali bi to nekom vrstom pekarnica) i uzmite focacciu ili farinatu (palačinka od slanutka). Ako želite osjetiti pravi puls grada, uputite se na Piazza delle Erbe. To je kultno mjesto gdje se navečer okuplja ekipa, pije se lokalno pivo na samom trgu i sjedi se na stepenicama i zidićima (bilo gdje uhvatite mjesto). Atmosfera je neprocjenjiva jer donosi onaj rijetki mir usred vječite buke i vreve koji ovaj grad čini posebnim.

Ako poželite pojesti neka mediteranska morska jela, zaputite se do restorana Alla Lunga koji se nalazi u luci, na samoj periferiji starog grada, a u blizini je i poznata Trattoria Cavour 21. Ovdje ćete gotovo uvijek naići na redove pa je poželjno svoje mjesto u restoranu rezervirati unaprijed.

Dvije strane medalje: Od sirotinje do kraljevske raskoši

Ono što Genovu čini unikatnom je njezina vertikalna podjela. Dok su donje uličice blizu luke povijesno pripadale pomorcima i ribarima, samo par koraka dalje uzbrdo nalazi se jedna od najljepših ulica grada - Via Garibaldi (nekadašnja Via Aurea). To je niz od veličanstvenih palača pod nazivom Palazzi dei Rolli, koje su nekoć služile za ugošćivanje najvažnijih svjetskih ličnosti. Zanimljivo je to da je “Rolli" bilo popis javnih mjesta u kojima su plemićke obitelji bile dužne ugošćivati državne posjetitelje (kraljeve, diplomate, pape) o vlastitom trošku, jer Republika Genova nije imala službenu kraljevsku palaču.

Ulaznice za ove palače i muzeje koštaju oko 10 eura, što je u današnje vrijeme, kada ulaznice u nekim drugim gradovima idu i preko 25 eura, zaista malo. Unutra ćete vidjeti radove majstora poput Rubensa i Van Dycka, te osjetiti nevjerojatnu moć koju je Genova imala kao jedna od najjačih pomorskih republika svijeta.

Ako vas intrigira povijest, a možda i sakralna baština, potražite katedralu San Lorenzo. Njezina crno-bijela fasada skriva priču o bombi koja je pala na nju u Drugom svjetskom ratu, ali nikada nije eksplodirala (sama bomba je još uvijek izložena u katedrali).

Kako stići do Genove iz Hrvatske?

Ako iz Zagreba trenutno nema direktnih letova za samu Genovu, stići do nje zapravo je vrlo jednostavno i često prilično povoljno. Najpopularnija opcija za budžet putnike je let kompanijama poput Ryanaira do Milana (Bergamo) ili Pise. Povratne karte često se mogu uloviti već od 50-ak eura. Iz Milana ili Pise do Genove stižete vlakom ili autobusom za otprilike sat i pol do dva sata, a cijene karata su vrlo pristojne.

Ako ste ljubitelj road tripa, Genova je savršena destinacija. Iz Zagreba će vam automobilom trebati oko sedam sati vožnje, što je idealno za produženi vikend. Put vodi preko Trsta i Venecije, a čim prođete planinske tunele i ugledate more, znat ćete da ste stigli u jedan od najposebnijih gradova Mediterana.

Iako Genova možda nije popularna među masama kao što bi mogla biti, to je zapravo njezina najveća prednost. Ona je ponosna, pomalo gruba i beskrajno zanimljiva. A, tražite li destinaciju koja ima dušu, povijest koja se ne skriva iza stakla te predivne plaže u blizini - razmislite upravo o Genovi kao vašoj idućoj ljetnoj destinaciji.

Najsretnija zemlja na svijetu poklanja besplatna putovanja onim koji žele naučiti tajnu sreće +1